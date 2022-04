Potassio benefici ed effetti collaterali per la salute

Il minerale del potassio svolge uno scopo fondamentale per mantenere il corpo umano in condizioni normali ed efficaci: il cuore, i tessuti muscolari e il sistema gastrointestinale hanno bisogno di potassio per funzionare; inoltre il sistema renale deve avere potassio, la massa muscolare liscia, il tessuto muscolare scheletrico e il tessuto muscolare cardiaco richiedono potassio nel sangue per le funzioni di contrazione.

Il potassio è necessario all’interno delle pareti dell’intestino crasso e garantisce il movimento peristaltico.

Senza avere potassio nel flusso sanguigno, le pareti del tratto intestinale saranno fragili e non in grado di reagire o contrarsi correttamente ogni volta che sarà necessario rimuovere i materiali di scarto.

Il potassio nel sangue introduce una quantità significativamente maggiore di ossigeno direttamente nei tessuti e ciò è necessario per buone prestazioni cellulari e per l’escrezione di composti tossici.

Inoltre, il potassio nel sangue genera un ambiente naturale alcalino all’esterno e all’interno della cellula che aiuta a difendere le pareti cellulari da batteri nocivi, infezioni da funghi e anche altri agenti patogeni.

Di conseguenza, una dieta equilibrata e quindi ricca di potassio è essenziale per garantire il benessere e la salute ideali.

Tuttavia, proprio come quasi tutto, il sovradosaggio durante l’ingestione di potassio non aiuta a preservare una stabilità effettiva e le quantità di potassio necessarie nel corpo umano.

Ogni volta che i livelli di potassio nel sangue sono troppo alti, la situazione è riconosciuta come iperkaliemia, così come d’altra parte, dovendo diminuire i livelli di potassio nel sangue viene definita ipokaliemia.

foto@Claudio Pistilli, CC0, via Wikimedia Commons

Per assicurarti di avere un’adeguata stabilità del potassio nel tuo corpo, sono importanti le gamme minerali standard di sodio e magnesio.

Proprio come il potassio, una quantità eccessiva di sodio probabilmente trasferirà il potassio fuori dalle cellule e cancellerà l’apporto di potassio nel sangue del tuo corpo.

Il problema principale non persiste e poi ci sono anche aspetti come diarrea, mancanza di nutrizione, nausea o vomito, sudorazione eccessiva sintomi e anche il consumo di diuretici, può anche ridurre i livelli di potassio nel sangue all’interno del corpo, facendoli soffrire lo standard.

Insieme ad aspetti ben noti che in quantità ridotte preservano la salute del corpo umano, tuttavia, se il sovradosaggio può causare danni sono: una quantità eccessiva di bevande alcoliche e molto caffè – entrambi questi prodotti potrebbero aumentare i livelli di potassio nel sangue nel tuo corpo.

Per la maggior parte degli uomini e delle donne, costruire i propri programmi dietetici con verdure e frutta sufficienti fornirà la maggior parte del potassio nel sangue di cui il corpo ha bisogno.

Gli anziani, tuttavia, corrono un rischio maggiore associato alla generazione di iperkaliemia: a causa del processo di invecchiamento, il sistema renale ha una predisposizione a non funzionare in modo efficace.

Inoltre, i farmaci da prescrizione che queste persone usano, ad esempio ACE-inibitori e FANS, fanno la differenza anche per i loro livelli di potassio nel sangue.

In realtà ci sono solo pochissime persone che richiedono un integratore di potassio per la salute. Al momento opportuno dovrebbe essere usato solo sotto la direzione medica.