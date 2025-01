Come la validazione degli indirizzi supporta la logistica

Il campo della logistica sfrutta sempre di più tecnologie in grado di rendere ogni singola operazione più rapida, ma anche scevra da errori. Un’organizzazione minuziosa in un’azienda di trasporti o di distribuzione può davvero fare la differenza e tra le innovazioni più importanti c’è quella di poter normalizzare tutti gli indirizzi.

Cos’è e come si svolge la normalizzazione degli indirizzi

La normalizzazione di un indirizzo avviene quando si procede alla correzione di eventuali errori che potrebbero renderlo non valido o non leggibile dai diversi software. Esistono realtà come Address4 (sito address4.com) che si occupano proprio di questo procedimento, sia per mole di dati massiva, che per un numero minore. Procedono perciò sia con la normalizzazione singola che in batch.

La modalità batch permette proprio di avere una correzione importante di dati in pochi minuti, ottimizzando così le tempistiche e restituendo indirizzi sia italiani che esteri completamente validi e utilizzabili.

In campo aziendale e specialmente nella logistica, poter contare su un software in grado di “ripulire” e riordinare un applicativo dagli indirizzi obsoleti, errati o persino doppi, significa migliorare gli aspetti operativi. Spesso questi software si inseriscono quali plugin aggiuntivi e si adattano a sistemi CRM e persino negli e-commerce.

Laddove necessario, diventa inoltre importante la funzionalità di riscrivere gli indirizzi esteri utilizzando l’idioma e i caratteri di destinazione, cosicché possano essere letti anche in loco.

Tutti i vantaggi logistici

Tra i vantaggi più facilmente intuibili di una logistica gestita col supporto di una normalizzazione degli indirizzi, si annovera:

L’individuazione veloce e puntuale della meta da raggiungere.

della meta da raggiungere. La possibilità di stampare etichette e bolle di accompagnamento senza alcun margine di errore.

senza alcun margine di errore. Un uso consapevole delle mappe per individuare il percorso migliore.

per individuare il percorso migliore. Minor spreco di carburante.

Zero perdite di tempo.

La qualità lavorativa dei dipendenti aumenta con l’ottimizzazione, rendendo più competitiva l’azienda in maniera naturale. Si avranno clienti finali più soddisfatti e potranno essere evitati intoppi durante il trasporto se si annulla il rischio di sbagliare strada.

La logistica può estendersi a vari ambiti, incluso il già citato e-commerce. Ebbene, laddove il processo sia “avviato” dal cliente stesso, un indirizzo inserito in maniera sbagliata potrebbe compromettere l’intera catena successiva. Per questo, può risultare efficace un sistema integrato al portale che suggerisca all’utente una serie di indirizzi esistenti, magari da selezionare per mezzo di un menù a tendina.

Ma non sono solo i clienti finali ad avere recapiti da controllare e normalizzare: esistono anche quelli dei fornitori. In un piano strategico, la possibilità di farsi spedire materiali utili da fornitori più vicini è indubbiamente quella da prediligere. Dei dati riportati in modo corretto consentiranno di stilare una mappatura vera e propria da cui prendere spunto per decidere a chi affidarsi.

Ovviamente, in questa normalizzazione rientrano gli indirizzi mail che sono fondamentali per una comunicazione immediata, l’invio di fatture e di documentazione importante a livello lavorativo. Specie nelle grandi mailing list, ove occorre inviare a tutti una medesima comunicazione, avere recapiti corretti è prioritario.