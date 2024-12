Disney Rilascia il Trailer Ufficiale di ‘Biancaneve’ con Rachel Zegler e Gal Gadot

Il tanto atteso remake live-action di Biancaneve, prodotto da Disney con un budget di 200 milioni di dollari, arriverà nelle sale il 25 marzo 2025. Con un cast stellare guidato da Rachel Zegler nel ruolo della principessa e Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva, questa nuova versione promette di reinventare il classico del 1937 con un tocco moderno e spettacolare.

Un Trailer Ricco di Emozioni e Avventura

Nel trailer ufficiale, la malvagia Regina Cattiva di Gal Gadot vede messo in discussione il suo status di “più bella del reame” dalla giovane principessa Biancaneve, interpretata da Rachel Zegler. La storia segue Biancaneve mentre fugge dalla matrigna e trova rifugio con i sette nani: Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Felice, Pisolo ed Eolo.

Tuttavia, questa Biancaneve non si limita a nascondersi: invita i suoi nuovi amici a unirsi alla sua causa. “La Regina ha rubato tutto a tutti noi. Ho bisogno del vostro aiuto. È tempo di restaurare il nostro Regno”, dichiara la principessa nel trailer.

Ad arricchire l’atmosfera, il video include un assaggio della ballata originale “Waiting on a Wish”, interpretata da Zegler, che aggiunge una potente nota musicale a questa rivisitazione della fiaba.

Una Rivisitazione Moderna del Classico Disney

Diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt e Jared LeBoff (noti per il successo di Wicked), il film riprende gli elementi iconici dell’originale del 1937, aggiungendo nuove sfumature narrative e canzoni originali composte da Benj Pasek e Justin Paul, il duo creativo dietro The Greatest Showman.

Il remake live-action di Biancaneve è uno dei titoli di punta della programmazione Disney per la primavera 2025 e rappresenta un passo avanti nella trasformazione dei classici animati in versioni live-action per una nuova generazione.

Un Cast Straordinario

Oltre a Rachel Zegler e Gal Gadot, il cast include anche Ansu Kabia nel ruolo del Cacciatore e Martin Klebba, che interpreterà Brontolo, uno dei sette nani. Con un mix di volti noti e nuove interpretazioni, il film punta a offrire una versione innovativa e ricca di emozioni.

Ritardo nell’Uscita: Una Conseguenza dello Sciopero SAG-AFTRA

Inizialmente previsto per marzo 2024, il debutto del film è stato posticipato di un anno a causa dello sciopero degli attori SAG-AFTRA. Questo ritardo, sebbene inatteso, ha permesso alla Disney di perfezionare il progetto e garantire una distribuzione adeguata a un film di questa portata.

Conclusione

Il remake di Biancaneve è destinato a essere uno dei grandi eventi cinematografici del 2025. Con un cast eccezionale, nuove canzoni emozionanti e una rivisitazione moderna della trama, questo live-action promette di affascinare sia i nostalgici del classico Disney sia una nuova generazione di spettatori.