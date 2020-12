Gli Anti-vax diffondono un video falso del vaccino Covid-19

Sabato, The Daily Beast ha riferito che i cossidetti anti-vaxxer, stanno cercando esempi di persone che sono state uccise dai vaccini COVID-19, anche se non esistono casi documentati di tali morti. A rafforzare la loro tesi c’è un “video drammatico” che sembra mostrare una reazione al vaccino, ma che è notevolmente inferiore a quello che sembra.

“La retorica anti-vaxxer ha, da molti mesi, indotto alcuni americani a credere falsamente che i vaccini COVID-19 uccideranno le persone, che i poteri che saranno sopprimeranno e che dovranno dare la caccia e condividere le prove di questo presunto oltraggio” ha riferito Mark Hay.

“Gli esperti di retorica anti-vaxxer e teorie del complotto temono che questa selvaggia caccia alla morte e al disastro possa portare persone ragionevoli ma preoccupate nelle tane cospiratorie, ostacolando in ultima analisi gli sforzi per frenare questa pandemia da incubo. L’attuale ricerca di morti è così fuori dai binari che anche alcuni scettici dei vaccini della vecchia guardia stanno prendendo le distanze da queste teorie “.

Finora, l’unico problema di sicurezza con i vaccini Pfizer e Moderna sembra essere un’incidenza di reazioni allergiche leggermente superiore al previsto, con sei episodi anafilattici segnalati, tuttavia, questi sono stati trattati tempestivamente e nessuno degli incidenti è stato fatale.

“Negli ultimi giorni, gli anti-vaxxer alla ricerca di prove delle loro intuizioni sono emersi diverse altre voci“, dice il rapporto. “In particolare, il 17 dicembre, l’infermiera Tiffany Dover del CHI Memorial Hospital di Chattanooga, nel Tennessee, ha ricevuto una dose di vaccino al lavoro, poi è svenuta 17 minuti dopo, il tutto mentre era davanti alla telecamera. Ha spiegato che a volte sviene come reazione al dolore , una risposta di sincope vasovagale che non è rara o pericolosa. ” Tuttavia, ha osservato Jonathan Berman, medico del New York Institute of Technology, “è stato un video drammatico“.

Sebbene le riprese video dimostrino che Dover stava bene, alcuni teorici anti-vax hanno cercato di affermare che in realtà è morta ed è stata sostituita con un “sostituto”, con un utente anonimo su Telegram che diceva: “I capelli di Tiffany Dover hanno una tonalità e uno spessore diversi e non puoi vedere i suoi occhi blu ghiaccio“.