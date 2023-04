Il turismo del sonno, o “sleep tourism“, è un fenomeno in costante crescita che sta guadagnando sempre più interesse tra i viaggiatori. L’idea di viaggiare per migliorare la qualità del sonno sta diventando sempre più popolare, soprattutto in un’epoca in cui lo stress e la mancanza di sonno sono diventati un problema globale.

Il boom del turismo del sonno vantaggi e considerazioni per i viaggiatori.

Ma cos’è esattamente il turismo del sonno?

Si tratta di un tipo di turismo che si concentra sull’ottenere un sonno migliore durante il viaggio, attraverso l’utilizzo di strutture e servizi dedicati alla promozione del sonno. Questo può includere hotel con materassi di alta qualità, cuscini ergonomici, ambienti silenziosi e buie, programmi di sonno personalizzati e persino terapie del sonno.

Il turismo del sonno è diventato particolarmente popolare tra coloro che soffrono di disturbi del sonno come l’insonnia, ma anche tra coloro che cercano semplicemente di rilassarsi e rigenerarsi durante le loro vacanze. Secondo uno studio condotto da Booking.com, il 57% degli intervistati ha affermato che la qualità del sonno è un fattore importante nella scelta di un alloggio durante il viaggio.

Una delle destinazioni più popolari per il turismo del sonno è la Scandinavia, dove molti hotel e resort offrono pacchetti dedicati al sonno, come il “Nordic Sleep and Wellness Retreat” offerto dal leggendario Hotel de Glace a Québec, in Canada. Questo pacchetto comprende una camera di ghiaccio, una sauna finlandese, un’esperienza di sonno termico e un massaggio di rilassamento.

Anche in Giappone, dove la cultura del sonno è particolarmente importante, il turismo del sonno sta diventando sempre più popolare. I ryokan, tradizionali locande giapponesi, offrono camere tatami con futon tradizionali, e molti hotel giapponesi offrono anche sale del sonno, chiamate “napping rooms”, per consentire ai viaggiatori di riposare durante il giorno.

Ma il turismo del sonno non si limita solo alle destinazioni esotiche. Anche gli hotel di lusso in città come New York, Londra e Parigi stanno offrendo sempre più servizi dedicati al sonno, come camere silenziose, lenzuola di alta qualità e programmi di meditazione guidata.

Inoltre, il turismo del sonno sta diventando un settore in espansione per le aziende che offrono prodotti per il sonno, come cuscini ergonomici, maschere per gli occhi e diffusori di oli essenziali. Molte di queste aziende stanno collaborando con hotel e resort per offrire prodotti dedicati al sonno ai loro clienti.

Ma c’è anche una parte oscura del turismo del sonno. Alcuni hotel e resort stanno utilizzando la promozione del sonno come pretesto per aumentare i prezzi delle camere e dei pacchetti. Alcune di queste strutture offrono semplicemente camere silenziose e buie, senza offrire alcun servizio aggiuntivo, mentre altre promettono di migliorare la qualità del sonno attraverso terapie non provate scientificamente o prodotti costosi. È importante che i consumatori facciano le loro ricerche prima di prenotare una struttura dedicata al turismo del sonno, e verifichino se i servizi offerti sono supportati dalla scienza e se il prezzo richiesto sia giustificato.

Inoltre, il turismo del sonno può anche essere un problema per l’ambiente. Alcune strutture che promuovono il turismo del sonno possono utilizzare tecnologie e attrezzature che consumano molta energia e contribuiscono alle emissioni di gas serra. È importante che le strutture dedite al turismo del sonno considerino anche l’impatto ambientale dei loro servizi e cercare di minimizzarlo il più possibile.

Tuttavia, se fatto correttamente, il turismo del sonno può offrire molti benefici sia per i viaggiatori che per le strutture. Il sonno è un aspetto importante della salute e del benessere, e migliorare la qualità del sonno durante il viaggio può rendere l’esperienza di viaggio più piacevole e rigenerante. Inoltre, le strutture che offrono servizi dedicati al sonno possono differenziarsi dai loro concorrenti e attirare una clientela più esigente e attenta alla salute.

In sintesi, il turismo del sonno è un fenomeno in costante crescita che sta guadagnando sempre più interesse tra i viaggiatori. Attraverso l’utilizzo di strutture e servizi dedicati alla promozione del sonno, i viaggiatori possono migliorare la qualità del loro sonno durante il viaggio, ridurre lo stress e rigenerarsi. Tuttavia, è importante fare le proprie ricerche prima di prenotare una struttura dedicata al turismo del sonno, per verificare se i servizi offerti sono supportati dalla scienza e se il prezzo richiesto sia giustificato. Inoltre, le strutture che offrono servizi dedicati al sonno dovrebbero anche considerare l’impatto ambientale dei loro servizi e cercare di minimizzarlo il più possibile. Se fatto correttamente, il turismo del sonno può offrire molti benefici sia per i viaggiatori che per le strutture.