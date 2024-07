Jeff Bezos continua a vendere azioni Amazon per miliardi di dollari

Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon, ha recentemente venduto quasi 5 miliardi di dollari in azioni della sua azienda. Questa vendita rappresenta un significativo alleggerimento della sua posizione in Amazon, dopo un periodo di due anni in cui non aveva effettuato operazioni di questo tipo.

Tra lunedì e martedì della scorsa settimana, Bezos ha venduto quasi 740.000 azioni per un valore di 2,5 miliardi di dollari, seguito dalla vendita di un’ulteriore tranche di 12 milioni di azioni per circa 2,4 miliardi di dollari. Queste operazioni fanno parte di un piano di vendita prestabilito annunciato a novembre, che prevede la cessione di 50 milioni di azioni entro gennaio 2025​​​​​​.

Il contesto economico in cui sono avvenute queste vendite è particolarmente favorevole. Le azioni di Amazon hanno visto una crescita significativa, con un aumento del 90% rispetto al minimo registrato nel dicembre 2022. Questo incremento è stato attribuito ai recenti sforzi di riduzione dei costi da parte del CEO Andy Jassy, che hanno incluso tagli del personale e altre misure di efficienza​​​​.

La decisione di Bezos di vendere una parte delle sue azioni è anche legata al suo recente trasferimento in Florida. Questo spostamento non solo gli permette di essere più vicino alla sua famiglia e alle attività della sua compagnia spaziale, Blue Origin, ma comporta anche significativi vantaggi fiscali. La Florida, infatti, non impone tasse statali sulle plusvalenze, consentendo a Bezos di risparmiare considerevolmente rispetto alla tassazione prevista nello stato di Washington​​​​.

Nonostante queste vendite, Bezos rimane il maggiore azionista individuale di Amazon, con una partecipazione del 9,4%. Il suo patrimonio netto, stimato attualmente a circa 191,7 miliardi di dollari, continua a collocarlo tra le persone più ricche del mondo​​​​.

Queste vendite di azioni e i conseguenti investimenti di Bezos riflettono una strategia diversificata che include investimenti nella sua società spaziale Blue Origin, donazioni filantropiche attraverso il Bezos Earth Fund, e acquisizioni immobiliari di lusso. Tra le sue recenti donazioni, vi è un significativo contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e iniziative a sostegno delle famiglie senza tetto​​​​.