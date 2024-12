Sylvester Stallone e la Barriera Contro le Alghe a Palm Beach: La Controversia con i Vicini

L’iconico attore Sylvester Stallone, famoso per i suoi ruoli in Rocky e Rambo, si trova al centro di una controversia a Palm Beach. La star ha proposto l’installazione di una barriera galleggiante nelle acque vicine alla sua lussuosa proprietà per proteggere la spiaggia privata da alghe e detriti. Tuttavia, i vicini non sembrano condividere l’entusiasmo per il progetto, temendo che lo scopo reale sia quello di scoraggiare i diportisti dal frequentare l’area.

La Proposta della Barriera Galleggiante

La richiesta di Stallone, presentata al Dipartimento per la Protezione Ambientale della Florida e all’US Army Corps of Engineers, descrive una barriera progettata per limitare l’accumulo di:

Alghe

Detriti vari, come plastica, foglie e rifiuti portati dalle onde

Tuttavia, secondo un avviso pubblico dell’Army Corps, lo scopo principale del progetto sarebbe impedire ai diportisti di avvicinarsi alla spiaggia privata della tenuta. L’ipotesi ha sollevato polemiche tra i residenti, che si sono sentiti colti di sorpresa dalla notifica.

Dettagli Tecnici del Progetto

La barriera proposta, che sarebbe realizzata con materiali galleggianti e fissata al fondale tramite corde di nylon e pali di ancoraggio, avrebbe le seguenti caratteristiche:

Altezza: 8 pollici sopra la superficie dell’acqua

Profondità: 10 pollici sotto l’acqua

Lunghezza totale: 191 piedi a sud del molo, con una deviazione di 50 piedi verso la riva, formando una forma ad “L”.

Secondo il team ingegneristico di Stallone, la struttura permetterebbe alla vita marina di nuotare liberamente sotto e intorno alla barriera, minimizzando così l’impatto sull’ecosistema circostante.

Le Preoccupazioni dei Vicini

Non tutti sono convinti della necessità della barriera. Susan e Bradford Gary, vicini di Stallone, hanno espresso forti riserve:

Restrizione delle acque pubbliche : Secondo Bradford Gary, l’acqua non può essere “reclamata” come proprietà privata, indipendentemente dalla bellezza della tenuta.

: Secondo Bradford Gary, l’acqua non può essere “reclamata” come proprietà privata, indipendentemente dalla bellezza della tenuta. Problemi di sicurezza : La barriera potrebbe rappresentare un rischio per canoisti e paddleboarder , che spesso cercano rifugio nella baia a causa delle forti correnti dell’inlet vicino.

: La barriera potrebbe rappresentare un rischio per , che spesso cercano rifugio nella baia a causa delle forti correnti dell’inlet vicino. Impatto ambientale: I residenti temono per l’ecosistema locale, inclusi lamantini, stelle marine e praterie di fanerogame marine, specie delicate presenti nell’area.

Bradford Gary ha sottolineato come l’area serva anche come spazio educativo per giovani velisti, ospitati dal Sailfish Club, che utilizzano piccole imbarcazioni per imparare a navigare. La barriera potrebbe compromettere questa attività.

Le Critiche sulla Comunicazione del Progetto

I vicini hanno sollevato dubbi anche sulla modalità di comunicazione della proposta:

Notifica tardiva : I residenti hanno ricevuto la lettera con il periodo di commento pubblico poco prima di Natale, lasciando loro poco tempo per reagire.

: I residenti hanno ricevuto la lettera con il poco prima di Natale, lasciando loro poco tempo per reagire. Mancanza di trasparenza: Bradford Gary ha affermato che solitamente, quando un vicino pianifica progetti significativi, è prassi comunicare direttamente con gli altri residenti.

In risposta, i Gary hanno inviato una lettera di opposizione al progetto sia al Dipartimento per la Protezione Ambientale della Florida sia alla deputata Lois Frankel, chiedendo maggiore chiarezza e considerazione delle preoccupazioni locali.

Impatto Ambientale: Cosa Dicono gli Esperti?

Secondo i rapporti presentati dall’Army Corps, l’area interessata è caratterizzata dalla presenza di:

Praterie di fanerogame marine

Coralli

Specie protette come i lamantini e i pesci sega dai denti piccoli

Per mitigare l’impatto, il progetto prevede l’uso di tende galleggianti per proteggere l’area circostante durante i lavori e garantire che i sedimenti si stabilizzino. Tuttavia, un commento pubblico ha sollevato dubbi sulla possibilità che i lamantini possano rimanere impigliati nella barriera, rappresentando un rischio concreto per questa specie delicata.

Le Dichiarazioni degli Ingegneri del Progetto

Secondo l’ingegnere incaricato del progetto, la barriera è necessaria per proteggere la proprietà dalle alghe e dai detriti che si accumulano principalmente durante i mesi estivi. Un’indagine del 2022, svolta a novembre, non aveva rilevato alghe significative, ma l’ingegnere ha precisato che i problemi maggiori si verificano durante l’estate.

Tra i detriti rilevati in passato figurano:

Bottiglie di plastica e spazzatura

Bastoncini e foglie

Alghe, noci di cocco e persino un’anguria

Secondo l’ingegnere, la barriera aiuterebbe a ridurre l’accumulo di questi elementi, facilitando la pulizia e manutenzione della spiaggia privata di Stallone.

Quali Saranno i Prossimi Passi?

Il progetto è ancora in fase di valutazione sia da parte del Dipartimento della Protezione Ambientale della Florida sia dell’Army Corps of Engineers. Quest’ultimo sta esaminando:

Lo scopo reale del progetto, per verificare se sia lecito limitare l’accesso ai diportisti in un canale pubblico

ai diportisti in un canale pubblico L’impatto ambientale sulla vita marina e sugli ecosistemi locali

I commenti pubblici e i documenti relativi al progetto possono essere visionati presso gli uffici del Florida Department of Environmental Protection a West Palm Beach. I residenti hanno tempo fino alle 17:00 del 25 dicembre per inviare le proprie osservazioni scritte.

Conclusione: Sicurezza o Privilegio?

La proposta di Sylvester Stallone di installare una barriera galleggiante nelle acque di Palm Beach ha sollevato un acceso dibattito tra sicurezza, protezione ambientale e diritto di accesso pubblico. Mentre l’attore punta a proteggere la sua proprietà da alghe e detriti, i vicini temono che la vera finalità sia quella di limitare l’accesso ai diportisti, danneggiando un ecosistema delicato e ostacolando l’uso delle acque pubbliche.

Le autorità ambientali avranno ora il compito di bilanciare gli interessi privati con la salvaguardia del patrimonio naturale e dei diritti dei residenti. Resta da vedere quale decisione verrà presa, ma una cosa è certa: il progetto continuerà a far discutere.