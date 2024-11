Un nuovo e sofisticato metodo di attacco informatico ha catturato l’attenzione degli esperti di sicurezza. La società di cybersecurity Sophos ha lanciato un avviso urgente: gli hacker stanno sfruttando una tecnica chiamata “avvelenamento da SEO” per infettare i dispositivi degli utenti. Questo attacco sfrutta ricerche apparentemente innocue su Google per diffondere malware in grado di rubare dati sensibili e bloccare i computer delle vittime.

Le Sei Parole che Possono Infettare il Tuo Computer

Gli esperti hanno scoperto che cercare alcune specifiche parole chiave in inglese può portare a gravi conseguenze. Una delle frasi coinvolte in questo attacco è: “Are Bengal cats legal in Australia?” (I gatti Bengala sono legali in Australia?). Chiunque abbia inserito queste parole nel motore di ricerca e cliccato su un particolare link ha rischiato di infettare il proprio computer.

Il link, che sembrava condurre a un normale forum online sui gatti, in realtà era stato dirottato dagli hacker. Apparentemente, il post sul forum offriva un link per scaricare ulteriori informazioni, ma il file scaricato era un virus camuffato da codice JavaScript. Gli hacker avevano offuscato il malware in modo così sofisticato da far sembrare il download legittimo, persino con informazioni fasulle sulla licenza del software per ingannare le vittime.

Come Funziona l’Avvelenamento da SEO?

Il termine avvelenamento da SEO si riferisce a una tecnica usata dai cybercriminali per manipolare i risultati dei motori di ricerca. In questo modo, i siti web dannosi controllati dagli hacker compaiono tra i primi risultati delle ricerche, inducendo gli utenti a credere che siano affidabili. Poiché molte persone si fidano delle prime voci di Google, seguono i link senza sospetti e si trovano esposte al pericolo.

Una volta arrivati sul sito compromesso, le vittime possono essere indotte a scaricare malware o a fornire informazioni personali. Questi attacchi non mirano solo a persone comuni: in alcuni casi, gli hacker possono colpire obiettivi di alto valore, come reti aziendali, banche o ospedali, per ottenere accesso a dati sensibili e infrastrutture critiche.

Il Malware Gootloader: Una Minaccia Nascosta

Dietro questo attacco si nasconde Gootloader, un malware che ha radici profonde nel cybercrime. Questo software pericoloso è stato utilizzato per anni dal gruppo di ransomware REvil, noto per colpire obiettivi importanti. Una volta che Gootloader infetta un computer, può installare strumenti avanzati per rubare dati bancari, intercettare informazioni sensibili o persino tenere in ostaggio i file degli utenti.

Come Proteggerti da Questo Attacco

Se non vuoi cadere vittima di questa trappola, ecco alcuni suggerimenti pratici:

Esegui ricerche con attenzione : diffida dei link poco chiari, anche se sembrano provenire da fonti affidabili.

: diffida dei link poco chiari, anche se sembrano provenire da fonti affidabili. Non scaricare file sospetti : evita di scaricare allegati o software da siti non verificati.

: evita di scaricare allegati o software da siti non verificati. Aggiorna i tuoi sistemi di sicurezza: assicurati di avere un antivirus aggiornato e una protezione anti-malware attiva.

Ricorda che gli hacker sono sempre alla ricerca di nuovi modi per ingannare gli utenti e accedere ai loro dati. Essere informati e adottare misure preventive è fondamentale per proteggere te stesso e i tuoi dispositivi. La prossima volta che fai una ricerca su Google, presta attenzione ai link che segui: la sicurezza online non va mai sottovalutata.