Box Office internazionale: “Mufasa” Domina le Festività e Nuove Uscite Sorprendono

Il weekend festivo ha portato grandi risultati al box office, con il prequel Disney Mufasa: Il Re Leone che ha consolidato il suo dominio contro il sequel di Sonic the Hedgehog. Nel frattempo, l’horror Nosferatu di Robert Eggers ha fatto un debutto sorprendente, segnando il miglior lancio del regista. Ma la competizione era serrata, con film per tutte le età, biografie musicali e drammi che si sono contesi l’attenzione del pubblico. Ecco i dettagli su questo emozionante fine settimana cinematografico.

Mufasa: un ruggito vincente

Mufasa: Il Re Leone ha superato le aspettative iniziali, incassando 37,1 milioni di dollari durante il fine settimana e raggiungendo 63,8 milioni di dollari nei primi cinque giorni. Questo ha portato il totale del film a 113,4 milioni di dollari negli Stati Uniti. Anche se non raggiunge i record del predecessore del 2019, Mufasa si sta dirigendo verso un incasso domestico stimato tra i 210 e i 230 milioni di dollari. A livello globale, ha già raccolto oltre 328 milioni di dollari e punta a raggiungere il mezzo miliardo.

Confrontandosi con uscite pre-natalizie come Una Notte al Museo e Alvin Superstar 2, Mufasa tiene il passo e si prepara a consolidarsi come un altro successo per Disney.

Sonic 3: il riccio non rallenta

Nonostante un calo rispetto alle stime iniziali, Sonic the Hedgehog 3 ha mantenuto un ritmo competitivo, incassando 38 milioni di dollari durante il fine settimana e arrivando a 137,5 milioni di dollari in dieci giorni. Il film sembra destinato a superare i 210 milioni di dollari negli Stati Uniti, diventando il capitolo più redditizio del franchise. A livello internazionale, potrebbe superare i 400 milioni di dollari, rendendolo uno dei maggiori successi dell’anno per Paramount.

Nosferatu: l’horror che brilla

Nosferatu, il nuovo film di Robert Eggers, ha debuttato con 21,2 milioni di dollari durante il fine settimana e 40,3 milioni di dollari nei primi cinque giorni. Questo è un record per il regista, superando i risultati di The Witch e The Lighthouse. Con un budget di 50 milioni di dollari, Nosferatu spera di superare i 100 milioni di dollari a livello globale, con il mercato internazionale che potrebbe giocare un ruolo cruciale.

Le altre uscite principali

1. Wicked – Part One: L’adattamento musicale di Jon M. Chu continua a impressionare con un incasso totale di 424,2 milioni di dollari a livello nazionale e oltre 634 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film è sulla buona strada per superare i 700 milioni di dollari, confermandosi un successo per Universal.

2. Oceania 2: Il sequel Disney ha incassato 394 milioni di dollari negli Stati Uniti in soli 33 giorni e ha superato gli 882 milioni di dollari globali. Prevede di unirsi ai film con incassi superiori ai 900 milioni di dollari entro la fine dell’anno.

3. A Complete Unknown: Il biopic su Bob Dylan, con Timothée Chalamet, ha guadagnato 23,1 milioni di dollari nei primi giorni. Nonostante le cifre siano inferiori a quelle di altri film musicali come Rocketman, la stagione dei premi potrebbe prolungarne la vita nelle sale.

Performance degne di nota

Babygirl , il dramma con Nicole Kidman, ha aperto con 7,2 milioni di dollari, una cifra promettente per un titolo di nicchia.

, il dramma con Nicole Kidman, ha aperto con 7,2 milioni di dollari, una cifra promettente per un titolo di nicchia. Il Gladiatore 2 continua a resistere con un totale globale di 163,1 milioni di dollari, anche se potrebbe non recuperare il budget investito.

continua a resistere con un totale globale di 163,1 milioni di dollari, anche se potrebbe non recuperare il budget investito. The Fire Inside, dramma pugilistico scritto da Barry Jenkins, ha raccolto 4,3 milioni di dollari e si distingue per le recensioni entusiastiche.

Un Natale da incassi record

Il weekend ha dimostrato che la stagione natalizia continua a essere un periodo cruciale per i successi al botteghino. Dai blockbuster d’animazione alle produzioni di nicchia, c’è spazio per ogni genere. Con titoli come Mufasa e Sonic che trainano le cifre, il pubblico sembra pronto a continuare a riempire le sale anche nel nuovo anno.