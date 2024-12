Ritrovati in Cile gli orologi di lusso rubati a Keanu Reeves

La collezione di orologi di lusso di Keanu Reeves, tra cui un prezioso Rolex Submariner del valore di 9.000 dollari, è stata ritrovata in Cile dopo essere stata trafugata dalla sua abitazione di Los Angeles nel dicembre 2023. L’operazione, condotta dalla polizia cilena in collaborazione con le autorità statunitensi, ha permesso di rintracciare i beni rubati e collegarli al celebre attore.

Il ritrovamento e i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato dalla CNN, la polizia cilena ha scoperto gli orologi nella parte orientale di Santiago. Tra i pezzi recuperati, spicca un Rolex Submariner personalizzato con una dedica speciale: “2021, JW4, grazie, The John Wick Five”, un regalo che Reeves aveva fatto al suo stuntman per il lavoro svolto nel film John Wick 4.

Le autorità hanno identificato un uomo di 21 anni come principale sospettato del furto e lo hanno arrestato durante l’operazione. Oltre agli orologi di Reeves, sono stati recuperati gioielli di grande valore, collegati al furto avvenuto nella casa dell’attore a Los Angeles.

Un furto con collegamenti internazionali

La collaborazione tra la polizia cilena e statunitense è stata fondamentale per rintracciare gli oggetti rubati. Tuttavia, non è stato confermato se Keanu Reeves fosse presente nella sua abitazione al momento del furto. Il caso sottolinea la portata internazionale delle reti criminali specializzate in beni di lusso, che riescono a trafugare oggetti preziosi e trasferirli rapidamente in altri Paesi.

Un passato segnato da intrusioni

Non è la prima volta che la proprietà di Keanu Reeves è vittima di violazioni. Nel 2014, l’attore ha subito due episodi simili nell’arco di pochi giorni. Nel primo caso, una donna è stata fermata dalla polizia dopo essersi intrufolata nella casa e trasportata in una struttura medica. Pochi giorni dopo, un’altra donna è stata trovata nella piscina dell’attore. Questi episodi dimostrano come Reeves, nonostante la sua discrezione, sia stato spesso bersaglio di intrusioni nella sua privacy.

Un commento atteso

I rappresentanti di Keanu Reeves non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. L’attore, noto per il suo carattere riservato e generoso, non ha mai cercato particolare attenzione mediatica, ma episodi di questo tipo mettono inevitabilmente sotto i riflettori la sua sicurezza personale.

Un caso simbolico nel mondo dei furti di lusso

Il ritrovamento degli orologi rubati a Keanu Reeves rappresenta una rara vittoria per le autorità nel contrasto ai furti di beni di alto valore. Episodi come questo evidenziano non solo l’importanza di collaborazioni internazionali nelle indagini, ma anche i rischi legati al possesso di oggetti di lusso in un’epoca in cui la criminalità organizzata è sempre più sofisticata.

Questo caso, oltre a coinvolgere uno degli attori più amati di Hollywood, sottolinea la necessità di proteggere adeguatamente i propri beni, soprattutto per le celebrità che vivono sotto costante osservazione pubblica.