Divario tra iPhone Europei e Americani perchè?

Il gap tra iPhone europei e americani continua a crescere, soprattutto dopo il rilascio della prima versione beta di iOS 18.2, disponibile solo in alcune località degli Stati Uniti, come riportato da 9to5Mac. Questa nuova versione introduce diverse funzionalità innovative di Apple Intelligence, ma non sarà disponibile in Europa per ora.

Le Novità di iOS 18.2: ChatGPT, Image Playground e Genmoji

Una delle funzionalità più attese di iOS 18.2 è l’integrazione di ChatGPT, che permette agli utenti di chiedere a Siri dettagli su ciò che appare sullo schermo. In questo processo, Siri cattura uno screenshot e lo invia a ChatGPT per interpretazione, ma solo dopo aver chiesto conferma all’utente, assicurando il rispetto della privacy.

Oltre a ChatGPT, Apple ha introdotto “Image Playground” per la generazione di immagini e “Genmoji” per creare emoticon personalizzate. Anche l’app Mail è stata completamente riprogettata per migliorare l’esperienza d’uso.

Apple Intelligence: Ancora Assente in Europa

Al momento, la beta di iOS 18.2 con le nuove funzionalità Apple Intelligence è disponibile solo su dispositivi compatibili negli Stati Uniti. Questo significa che gli utenti europei dovranno attendere ancora a lungo per sperimentare le innovazioni di Apple Intelligence, a causa delle diverse normative sulla privacy e sui dati personali che regolano il mercato europeo.