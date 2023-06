Firaxis Games licenzia dipendenti e implementa cambiamenti interni

Importante casa di sviluppo di videogiochi, Firaxis Games, ha recentemente annunciato il licenziamento di circa 30 dipendenti. Firaxis Games è noto per aver creato titoli di successo come Civilization VI e Marvel’s Midnight Suns, ma sembra che l’azienda stia attuando alcune modifiche interne che richiedono una riduzione del personale.

Secondo quanto riportato da Eurogamer, i licenziamenti sono avvenuti di recente e un portavoce della casa editrice di Firaxis, 2K Games, ha spiegato che tali decisioni sono state prese per “affinare la concentrazione, aumentare l’efficienza e allineare il nostro talento“. Sebbene questa ondata di licenziamenti non sia la prima nell’industria dei videogiochi quest’anno, essendo altre aziende come Microsoft, Riot Games, EA e CD Projekt coinvolte in decisioni simili, è sempre un momento difficile per gli sviluppatori che si trovano improvvisamente senza lavoro.

È interessante notare che lo scorso anno, durante la relazione finanziaria del terzo trimestre, l’editore aveva anticipato l’intenzione di ridurre i costi fino a 50 milioni di dollari, ma non era chiaro se ciò avrebbe comportato licenziamenti. Tuttavia, sembra che questa sia stata la direzione presa per ottimizzare le risorse interne.

Mentre i licenziamenti possono sollevare preoccupazioni sulla qualità futura dei giochi prodotti da Firaxis Games, è importante ricordare che spesso queste decisioni sono prese per ristrutturare le squadre, concentrarsi su nuovi progetti e migliorare l’efficienza complessiva dell’azienda. Spetta quindi agli sviluppatori rimanenti mantenere gli standard di eccellenza che Firaxis Games ha raggiunto con i suoi precedenti successi.

La notizia dei licenziamenti in Firaxis Games segue quella di altre importanti case di sviluppo, come la Private Division, che ha subito riduzioni del personale lo scorso marzo. Questi eventi dimostrano come l’industria dei videogiochi sia un settore in continua evoluzione e che le aziende spesso devono adattarsi alle mutevoli esigenze di mercato.

È da sperare che gli sviluppatori che sono stati licenziati da Firaxis Games e da altre aziende riescano a trovare rapidamente nuove opportunità lavorative nel settore dei videogiochi. Nel frattempo, i fan dei giochi Firaxis possono sperare che queste decisioni interne non abbiano un impatto negativo sulla qualità dei futuri titoli rilasciati dall’azienda.