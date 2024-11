La Sonda Solare Parker: Un Incontro Storico con il Sole grazie a Venere

Il 6 novembre, la sonda solare Parker della NASA eseguirà il suo settimo e ultimo passaggio ravvicinato su Venere per ottenere un’assistenza gravitazionale cruciale. Questo slancio la porterà a una distanza record di 3,86 milioni di miglia dalla superficie del Sole il 24 dicembre, segnando l’avvicinamento più estremo mai raggiunto da un veicolo spaziale umano a una stella.

La Missione da 1,6 Miliardi di Dollari

Lanciata il 12 agosto 2018, la sonda Parker è il risultato di una missione ambiziosa da 1,6 miliardi di dollari con l’obiettivo di studiare da vicino la corona solare. La corona è lo strato esterno dell’atmosfera del Sole, noto per le sue altissime temperature e per essere la fonte del vento solare ad alta velocità. Comprendere questi fenomeni è essenziale per caratterizzare l’ambiente di radiazioni solari che futuri esploratori spaziali dovranno affrontare durante missioni nello spazio profondo.

Sorvolo di Venere: Un Passaggio Chiave

Durante il suo ultimo incontro con Venere, Parker passerà a soli 233 miglia dalla superficie del pianeta, utilizzando la gravità per perfezionare la sua traiettoria verso il Sole. Il Goddard Space Flight Center (GSFC) della NASA ha spiegato che i precedenti sorvoli di Venere, iniziati l’11 luglio 2020, hanno fornito dati scientifici sorprendenti. In particolare, il Wide-Field Imager (WISPR) della sonda ha catturato immagini in grado di vedere attraverso le spesse nubi di Venere, un’impresa senza precedenti rispetto alla missione Magellan degli anni ’90, che utilizzava il radar per mappare la superficie del pianeta.

Noam Izenberg del John Hopkins Applied Physics Lab, che gestisce la missione, ha dichiarato: “Le telecamere WISPR riescono a penetrare le nubi di Venere e a mostrare la superficie calda nel vicino infrarosso. Il sorvolo del 6 novembre ci aiuterà a capire se possiamo distinguere caratteristiche fisiche o chimiche della superficie di Venere.”

Un Viaggio Estremo verso il Sole

Dopo aver sfruttato la gravità di Venere, Parker si dirigerà verso il Sole per affrontare pennacchi di plasma e possibili eruzioni solari. Tuttavia, il 24 dicembre, durante il momento di massimo avvicinamento, Parker non sarà in contatto con la Terra. Solo tre giorni dopo, la sonda invierà un “beacon tone” per confermare il successo della manovra e il suo stato di salute.

Se tutto procederà senza problemi, Parker rimarrà nella sua orbita ravvicinata, completando altri due avvicinamenti alla stessa distanza nel corso della sua missione. Questo permetterà agli scienziati di ottenere dati preziosi per comprendere meglio il Sole.

Una Sonda Progettata per il Calore Estremo

Parker è equipaggiata per sopportare condizioni estreme. Il veicolo spaziale è protetto da uno scudo termico in composito di carbonio, in grado di resistere a temperature di quasi 2.500 °F e a livelli di radiazione circa 500 volte superiori a quelli che raggiungono la Terra. I suoi pannelli solari sono inoltre dotati di un sistema di raffreddamento avanzato, essenziale per mantenere l’elettronica della sonda operativa e protetta.

Un Successo nella Ricerca Solare

Grazie alla collaborazione tra il John Hopkins Applied Physics Lab e il GSFC della NASA, la sonda solare Parker rappresenta un trionfo dell’ingegneria spaziale e della scienza. Questo avvicinamento straordinario al Sole promette di svelare nuovi segreti della nostra stella, con implicazioni significative per la comprensione del nostro sistema solare e per la protezione dei futuri esploratori spaziali.