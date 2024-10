Le vite nascoste delle celebrità: hobby e passioni insolite delle star

Le celebrità sono spesso conosciute per i loro ruoli sul grande schermo, in televisione o sui palcoscenici musicali, ma quando si spengono i riflettori e le telecamere si fermano, molti di loro coltivano passioni e hobby piuttosto inaspettati. Al di là della loro fama e dei loro successi professionali, queste star vivono vite piene di sorprese, con interessi che spaziano dal mondo artistico a quello scientifico, dalle attività più semplici a quelle più complesse. Alcune celebrità hanno hobby così particolari da lasciare i loro fan a bocca aperta.

1. Tom Hanks: Collezionista di macchine da scrivere vintage

Tom Hanks, uno degli attori più amati di Hollywood, famoso per ruoli in film come Forrest Gump, Cast Away, e Salvate il soldato Ryan, ha un hobby che potrebbe sembrare anacronistico nell’era digitale: colleziona macchine da scrivere vintage. La sua collezione conta oltre 200 pezzi, che ha iniziato a raccogliere sin dagli anni ’70.

La passione per le macchine da scrivere : Hanks ha parlato spesso di come trovi ispirazione nello scrivere a mano con una macchina da scrivere. Nonostante la tecnologia moderna, l’attore preferisce questo metodo per la sua semplicità e per il legame emozionale che instaura con l’atto stesso di scrivere. Secondo Hanks, il rumore ritmico dei tasti e l’assenza di distrazioni lo aiutano a concentrarsi e a essere creativo.

Curiosità: Nel 2014, Tom Hanks ha anche contribuito a sviluppare un'app per iOS chiamata "Hanx Writer", che simula l'esperienza di scrivere su una macchina da scrivere vintage su un iPad. L'app è diventata rapidamente popolare, permettendo agli utenti di ricreare la magia di scrivere "all'antica" con una moderna tecnologia.

2. Taylor Swift: Amante del lavoro a maglia

Taylor Swift, una delle cantanti pop più celebri al mondo, con milioni di album venduti e una legione di fan devoti, ha un hobby che molti potrebbero trovare sorprendente: ama lavorare a maglia. La sua passione per questo antico mestiere è qualcosa che ha coltivato durante le sue pause dai tour e dalle registrazioni.

Lavoro a maglia durante i tour : Durante le sue lunghe ore in viaggio per i concerti, Swift trova il lavoro a maglia un’attività rilassante e una via di fuga dallo stress della vita pubblica. Ha persino confessato di aver realizzato maglioni e sciarpe come regali per i suoi amici più stretti e per i membri del suo team.

Curiosità: In diverse interviste, Swift ha dichiarato di aver lavorato a maglia anche durante i giorni di ripresa del suo album Red. Questa passione per la maglieria ha sorpreso i suoi fan, abituati a vedere la popstar immersa nel mondo glamour della musica e delle celebrità.

3. Johnny Depp: Collezionista di Barbie

Uno degli attori più eccentrici di Hollywood, Johnny Depp, famoso per i suoi ruoli stravaganti in film come Pirati dei Caraibi e Edward mani di forbice, ha un hobby che è tanto inaspettato quanto curioso: colleziona bambole Barbie. Depp ha ammesso di possedere una vasta collezione di Barbie, inclusi set limitati e versioni rare della bambola iconica.

Il lato giocoso di Depp : Depp ha spiegato che la collezione è nata inizialmente grazie ai suoi figli, ma ha presto trovato nel collezionismo di Barbie una fonte di divertimento personale. Ha raccontato anche che usa le bambole per fare pratica vocale e per esplorare nuovi accenti e personaggi, una testimonianza della sua dedizione al mestiere di attore.

Curiosità: Nonostante la sua immagine da "bad boy" e ribelle, Depp ha spesso mostrato un lato più sensibile e creativo, il che spiega perché un hobby come il collezionismo di Barbie potrebbe essere perfettamente in linea con la sua personalità eccentrica e in continua evoluzione.

4. Angelina Jolie: Collezionista di coltelli

Angelina Jolie, una delle attrici più iconiche di Hollywood e conosciuta per il suo impegno umanitario e per i suoi ruoli in film come Tomb Raider e Maleficent, ha un interesse pericolosamente affascinante: colleziona coltelli antichi. Questo hobby inusuale risale alla sua infanzia, quando sua madre le regalò il primo coltello.

Un interesse di lunga data : Jolie ha rivelato che la sua passione per i coltelli è iniziata quando aveva poco più di 10 anni. Nel corso degli anni, ha costruito una collezione di coltelli provenienti da tutto il mondo, alcuni dei quali sono pezzi storici rari. L’attrice ha anche spiegato che le piace conoscere la storia e la tradizione dietro ogni pezzo della sua collezione.

Curiosità: Jolie ha condiviso che ha insegnato ai suoi figli l'importanza della sicurezza e del rispetto nei confronti di oggetti come i coltelli, trasformando questo hobby in un modo per educarli alla cultura e alla storia di diversi paesi. Sebbene il suo interesse possa sembrare insolito, è in linea con il suo spirito avventuroso e la sua personalità complessa.

5. Harrison Ford: Pilota di elicotteri e aerei

Harrison Ford, noto per i suoi ruoli iconici come Han Solo in Star Wars e Indiana Jones, ha un hobby che non tutti potrebbero immaginare: è un pilota esperto di elicotteri e aerei. La sua passione per il volo è iniziata negli anni ’90 e da allora è diventato uno dei suoi passatempi principali.

Passione per il volo : Ford ha iniziato a prendere lezioni di volo quando aveva più di 50 anni e ha rapidamente ottenuto la licenza di pilota per aerei ed elicotteri. Da allora ha acquistato diversi velivoli, che utilizza sia per viaggi personali che per missioni di soccorso. Ford ha infatti partecipato attivamente a operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, utilizzando il suo elicottero per aiutare persone in difficoltà.

Curiosità: Ford è stato coinvolto in alcuni incidenti durante i suoi voli, il più famoso dei quali è avvenuto nel 2015, quando fu costretto a effettuare un atterraggio di emergenza su un campo da golf dopo che il motore del suo aereo aveva subito un guasto. Nonostante questi incidenti, la passione di Ford per il volo rimane forte, dimostrando il suo spirito d'avventura anche al di fuori del set cinematografico.

6. Mila Kunis: Videogiocatrice incallita

Mila Kunis, attrice famosa per ruoli in film come Il cigno nero e Amici di letto, è una videogiocatrice appassionata, un hobby che sorprende molti dei suoi fan. Kunis ha rivelato di essere una grande fan di giochi di ruolo online come World of Warcraft.

Il lato nerd di Kunis : L’attrice ha ammesso di aver trascorso molte ore a giocare a World of Warcraft, talvolta al punto di dover limitare il tempo trascorso davanti al computer per evitare di trascurare la sua carriera. Kunis ha anche giocato a giochi come Call of Duty e ha dimostrato di avere una buona conoscenza del mondo dei videogiochi.

Curiosità: Kunis ha scherzato sul fatto che il suo coinvolgimento nel mondo dei videogiochi l'ha aiutata a mantenere un legame con i suoi fan geek, che apprezzano la sua autenticità e il fatto che non abbia paura di ammettere di essere una "nerd" quando si tratta di videogiochi.

7. Ryan Gosling: Costruttore di mobili fatti a mano

Ryan Gosling, attore noto per ruoli romantici come quello in Le pagine della nostra vita e per film più complessi come Drive e La La Land, ha un hobby che potrebbe sembrare insolito per una star di Hollywood: costruisce mobili a mano. Gosling ha raccontato che, per lui, lavorare il legno è un modo per rilassarsi e disconnettersi dal mondo frenetico dello spettacolo.

Un falegname esperto : Gosling ha iniziato a interessarsi alla falegnameria dopo aver preso lezioni in una bottega artigianale. Col tempo, ha sviluppato le sue abilità e ha realizzato diversi pezzi di arredamento, che usa nella sua casa o regala ad amici e familiari. Per lui, il processo di costruzione di un mobile è un’attività meditativa che lo aiuta a restare centrato.

Curiosità: Gosling ha spiegato che preferisce trascorrere il suo tempo libero lontano dalle luci della ribalta e che la falegnameria gli offre un modo tangibile per vedere i risultati del suo lavoro, un'opportunità che manca nel mondo effimero del cinema.

Conclusione

Dietro le facciate glamour delle star si celano persone con passioni e interessi che spesso non hanno nulla a che vedere con il loro lavoro quotidiano. Che si tratti di collezionare oggetti antichi, dedicarsi all’artigianato o persino volare su elicotteri, questi hobby rivelano un lato più umano e inaspettato delle celebrità, dimostrando che, anche per loro, è importante coltivare passioni al di fuori della carriera professionale.

Le loro vite segrete, piene di hobby affascinanti e talvolta stravaganti, mostrano che le star sono molto più che le icone che vediamo sullo schermo. Questi interessi spesso forniscono loro una via di fuga dalla pressione della fama, offrendoci uno spaccato interessante e autentico del loro mondo privato.