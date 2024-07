Quante serie tv esistono nel mondo

Determinare il numero esatto di serie TV esistenti nel mondo è complicato, poiché il numero cambia costantemente con l’uscita di nuove serie e la cancellazione di altre. Tuttavia, possiamo fare delle stime basandoci su alcuni dati disponibili:

Cataloghi delle principali piattaforme di streaming: Solo Netflix, ad esempio, ha prodotto e distribuito centinaia di serie TV originali. Altre piattaforme come Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, HBO Max, e Apple TV+ hanno anch’esse ampie librerie di serie TV. Produzioni globali: Al di fuori delle piattaforme di streaming, ogni paese ha le sue reti televisive che producono e trasmettono serie TV. Ad esempio, in paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Corea del Sud, il Giappone, e l’India, ci sono decine di reti televisive che producono contenuti originali. Stime e statistiche: Secondo uno studio del 2019, solo negli Stati Uniti erano in produzione oltre 500 serie TV originali in un solo anno. Questo numero è probabilmente aumentato da allora, considerando la crescita delle piattaforme di streaming e la domanda di nuovi contenuti.

Pertanto, se dovessimo fare una stima approssimativa, potremmo parlare di migliaia di serie TV prodotte in tutto il mondo, considerando tutte le piattaforme di streaming, le reti televisive nazionali e internazionali, e le produzioni indipendenti.

Per avere un numero più preciso, sarebbe necessario consultare banche dati e archivi televisivi aggiornati, ma in generale possiamo dire che l’industria delle serie TV è vastissima e in continua espansione.