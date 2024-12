Case di lusso sulla spiaggia: i requisiti da valutare per chi acquista

Canta Ligabue in uno dei suoi brani più celebri, Il centro del mondo, “portami ovunque, portami al mare/ Portami dove non serve sognare”. Ecco, già da questi semplici versi è facile intuire quanto stare al mare sia benefico, figuriamoci viverci, alloggiando in una casa con affaccio sulla spiaggia.

Acquistare un immobile di lusso di questa tipologia si rivela una scelta interessante sotto molteplici aspetti: perché fa sentire sempre in vacanza, per il potere benefico del mare appunto, perché si tratta di un investimento di indubbio valore. E il valore aggiunto, inutile dirlo, è proprio la presenza dell’elemento marino.

Non mancano le case sulla spiaggia in vendita lungo tutto lo Stivale, online e non solo, ma quali sono i requisiti che bisognerebbe valutare prima di procedere? Ce ne sono diversi, scopriamo insieme quelli maggiormente degni di nota.

Una casa al mare: sì, ma dove?

L’Italia vanta un’estensione costiera complessiva pari a 7.456 chilometri (fonte: Tripadvisor).

Si tratta di un dato interessante ma non poi così esagerato, alla luce di un territorio decisamente frastagliato. La regione con la maggiore superficie con affaccio sul mare? Indovinate un po’: è anche quella considerata, almeno nell’immaginario, la più bella. Parliamo della Sardegna, naturalmente, che pure non è la sola a vantare diversi luoghi di eccellenza.

Tutto questo per dire che le località di mare nel Belpaese non mancano. L’importante, quando si decide di acquistare un immobile di lusso di questo tipo, è optare per posti conosciuti per la loro bellezza e, allo stesso tempo, in grado di garantire tutti i comfort della modernità. L’ubicazione della casa è quindi certamente il primo elemento da definire.

A chi rivolgersi per l’acquisto di una casa?

A meno che non si conosca bene la persona che vende un certo immobile, avendo un rapporto privilegiato e le opportune competenze per fare le valutazioni del caso, è imprescindibile, quando si acquista una casa sulla spiaggia all’insegna del lusso, interfacciarsi con una realtà qualificata: una società specializzata si rivela l’ideale.

Ciò permette da un lato di essere seguiti al meglio in tutti gli aspetti relativi all’acquisizione, e dall’altro di ricevere risposte alle svariate domande che potrebbero emergere, approfittando di un servizio di consulenza qualificato e in grado di supportare a 360°. Qualcosa che aiuta a trovare la struttura più in linea con le proprie esigenze e, allo stesso tempo, a evitare di “prendere delle fregature”.

Tutti i requisiti del caso

Una casa di lusso deve rispondere a dei requisiti specifici, in termini urbanistici e catastali in primis, inerenti la zona dove è stata costruita, i materiali adoperati, gli impianti, le finiture e diversi altri elementi ancora.

Le abitazioni di lusso vengono a loro volta catalogate secondo più categorie: abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio, ecc. ecc. I fattori da considerare sono molteplici, per poter parlare davvero di immobili di lusso.

Avere un’idea di cosa si cerca

L’ultimo consiglio che ci sentiamo di dare è di farsi un’idea chiara di cosa si sta cercando.

Le domande da porsi sono, ad esempio: che uso intendo fare della casa? Qual è il mio budget complessivo (lavori inclusi)? Chi abiterà la casa? In che periodo dell’anno? Voglio una casa con spiaggia a Sestri Levante, in Costa Smeralda o a Capri, per citare alcuni luoghi perfetti?

Chi sa cosa vuole, ha già metà della strada spianata! E se invece ha ancora bisogno di chiarirsi le idee confrontandosi con degli esperti avrà modo di farlo al meglio.