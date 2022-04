Gli ucraini inventano il termine “macronizzare” dal presidente francese

Di recente in Ucraina è apparsa una nuova parola, “macronizzare“, che significa nessuna azione in una situazione difficile, lo ha riportato “Le Parisien”.

Gli ucraini sono dispiaciuti nei confronti della Francia per un’azione insufficiente di fronte all’aggressione russa e per il presidente francese Emmanuel Macron per non essere ancora venuto a Kiev – aggiunge il quotidiano.

“Nell’orrore della guerra, gli ucraini hanno inventato nuove parole per descrivere la realtà in cui si sono trovati dopo il 24 febbraio, cioè dopo l’inizio dell’invasione russa del loro Paese“, spiega Le Parisien, sottolineando che “macronazione” significa “preoccuparsi per una certa situazione, ma non fare nulla” .

“Questo verbo ha guadagnato popolarità attraverso la app Telegram e gli ucraini stanno scherzando sulla sessione fotografica del presidente Emmanuel Macron all’Eliseo, quando si definiva Volodymyr Zelensky” scrive il quotidiano.

Le Parisien ricorda inoltre che nelle ultime settimane Macron ha tenuto numerosi colloqui con Vladimir Putin, per i quali però “non ci sono risultati tangibili, simili al suo incontro a Mosca con il capo di Stato russo due settimane prima dell’invasione dell’Ucraina“.

foto@Remi Jouan, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons