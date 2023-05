Come fare uno screenshot su Mac, tutti i trucchi

Gli screenshot sono diventati un’operazione comune per molti utenti di computer, sia per scopi personali che professionali. Su Mac, il processo per catturare uno screenshot è abbastanza semplice e offre diverse opzioni per soddisfare le tue esigenze. Vediamo insieme i metodi principali per fare uno screenshot sul tuo Mac.

Come fare uno screenshot su Mac (Foto@Pixabay)

Screenshot dell’intero schermo: Se desideri catturare l’intero schermo del tuo Mac, puoi utilizzare un semplice metodo di scelta rapida. Basta premere contemporaneamente i tasti “Shift + Comando + 3”. Una volta premuti i tasti, sentirete un suono di scatto che indica che lo screenshot è stato effettuato con successo. Lo screenshot verrà salvato automaticamente come file sul desktop con il nome “Screen Shot [data e ora]”.

Screenshot di una parte specifica dello schermo: A volte potresti voler catturare solo una parte specifica dello schermo, come una finestra o un’area selezionata. Per farlo, puoi utilizzare un’altra combinazione di tasti. Premi contemporaneamente “Shift + Comando + 4”. Il cursore si trasformerà in un’icona di mirino. Ora puoi selezionare l’area che desideri catturare facendo clic e trascinando il cursore. Una volta rilasciato il pulsante del mouse, lo screenshot verrà salvato come file sul desktop.

Screenshot di una finestra specifica: Se desideri fare uno screenshot di una finestra specifica, ad esempio di una finestra dell’applicazione, puoi utilizzare un metodo simile. Premi “Shift + Comando + 4” e il cursore si trasformerà in un’icona di mirino. Successivamente, premi la barra spaziatrice. Il cursore diventerà una fotocamera. Ora puoi posizionare il cursore sulla finestra che desideri catturare e fare clic su di essa. Lo screenshot della finestra verrà salvato sul desktop come file.

Screenshot di un menu: Se desideri catturare uno screenshot di un menu specifico sul tuo Mac, ci sono anche delle opzioni per farlo. Apri il menu che vuoi catturare e premi contemporaneamente i tasti “Shift + Comando + 4”. Il cursore si trasformerà in un’icona di mirino. Ora posiziona il mirino sulla parte del menu che desideri catturare e fai clic su di essa. Lo screenshot del menu verrà salvato come file sul desktop.

Screenshot con anteprima: Un’opzione aggiuntiva per catturare uno screenshot su Mac è utilizzare l’applicazione Anteprima. Apri Anteprima dal Launchpad o dalla cartella “Applicazioni”. Nel menu in alto, seleziona “File” e scegli “Acquisisci da> Schermo”. Puoi quindi selezionare l’intero schermo, una finestra o un’area specifica per catturare lo screenshot. Una volta catturato lo screenshot, puoi modificarlo, ritagliarlo o salvare direttamente nel formato desiderato.

Questi sono i metodi principali per fare uno screenshot su Mac. Tuttavia, vale la pena menzionare che esistono anche altre opzioni e strumenti di terze parti disponibili per catturare screenshot su Mac, che potrebbero offrire funzionalità aggiuntive o personalizzate.

Una delle opzioni più popolari è l’utilizzo di strumenti di cattura schermo di terze parti come Snagit, Skitch o Lightshot. Questi software offrono funzionalità avanzate per catturare screenshot, annotare e modificare le immagini catturate, nonché condividere facilmente i risultati.

Inoltre, macOS include anche un’utility di cattura schermo avanzata chiamata “Grab”. Puoi trovarla nella cartella “Utility” all’interno della cartella “Applicazioni“. Grab ti consente di catturare screenshot di finestre, selezioni, schermate temporizzate e persino catturare lo screenshot di un’intera pagina web scorrimento.

Per accedere a Grab, apri l’applicazione e seleziona l’opzione di cattura schermo desiderata dal menu superiore. Dopo aver catturato lo screenshot, verrà aperto automaticamente in un nuovo documento Grab, dove puoi salvare il file, effettuare annotazioni o eseguire altre operazioni di modifica.

È importante ricordare che questi metodi e strumenti possono variare a seconda della versione del sistema operativo macOS che stai utilizzando. Assicurati di controllare la documentazione ufficiale di Apple o le risorse online aggiornate per verificare le opzioni specifiche per il tuo sistema operativo.

Infine, una funzione utile introdotta in macOS Mojave e versioni successive è la possibilità di fare uno screenshot con la modalità “DND” (Do Not Disturb). Questa modalità ti consente di catturare screenshot senza l’interferenza di notifiche o avvisi che potrebbero apparire sullo schermo. Per abilitare la modalità DND durante la cattura dello screenshot, basta premere contemporaneamente i tasti “Opzione + Shift” insieme alle scorciatoie precedenti per lo screenshot.

In conclusione, fare uno screenshot su Mac è un’operazione semplice grazie ai metodi di scelta rapida integrati nel sistema operativo. Sia che tu voglia catturare l’intero schermo, una parte specifica, una finestra o un menu, ci sono diverse opzioni disponibili. Inoltre, puoi esplorare strumenti di terze parti o l’utilità di cattura schermo Grab per ulteriori funzionalità e opzioni di personalizzazione. Sperimenta e trova il metodo che meglio si adatta alle tue esigenze di cattura schermo su Mac.