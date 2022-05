Diabete e disturbi alimentari, attenzione a questi sintomi

L’alimentazione è uno dei fattori più importanti nella gestione del diabete di tipo 1.

Pazienti diabetici e controllo della glicemia

Per ottenere il controllo glicemico, il paziente deve misurare la glicemia durante il giorno, interpretare correttamente queste misurazioni e controllare la glicemia regolando la dose di insulina.

Allo stesso tempo, il paziente dovrebbe adattarsi a un programma nutrizionale specifico, fare scelte alimentari sane, contare i carboidrati e prestare attenzione agli orari dei pasti. L’alimentazione e l’esercizio fisico dovrebbero diventare uno stile di vita.

Diabete e disturbi alimentari

Il fatto che le persone con diabete debbano fare uno sforzo per mantenere il livello di zucchero nel sangue al livello desiderato per tutta la vita può aumentare il livello di ansia.

Può anche causare pensieri devianti sul cibo e sul peso corporeo nelle loro menti. Tutti questi fattori possono portare al deterioramento degli atteggiamenti e dei comportamenti alimentari dei pazienti.

Gli individui possono ricorrere al vomito autoindotto, all’esercizio fisico eccessivo e all’uso di lassativi per ridurre il peso corporeo o prevenire l’aumento di peso.

La diabulimia, che è un disturbo alimentare specifico del diabete di tipo 1, è l’uso consapevole dell’insulina o la riduzione della sua dose per controllare il peso.

La diabulimia, che si osserva principalmente nelle donne e nelle ragazze, è suddivisa in abbuffate e periodi restrittivi.

Nelle abbuffate, la dose di insulina viene ridotta o non utilizzata per compensare il senso di colpa dell’individuo dopo gli attacchi di fame e per prevenire il consumo di cibo.

Nei casi in cui non viene applicata l’insulina, poiché il glucosio del cibo non può essere utilizzato come energia, si verifica la combustione dei grassi chiamata liplisi, che porta alla perdita di peso dell’individuo. Nel tipo restrittivo si osserva la restrizione dell’assunzione di cibo e il salto dei pasti.

Complicazioni come malattie degli occhi legate al diabete, insufficienza renale, danni ai nervi delle mani e dei piedi si verificano prima nei pazienti con diabulimia. È stato riscontrato che il tasso di mortalità è 3 volte superiore nei casi in cui l’insulina viene deliberatamente saltata.