Google Potrebbe Introdurre una Funzionalità di Email alias per Proteggere gli Utenti dallo Spam

Google sembra essere al lavoro su una nuova funzionalità per la gestione della posta elettronica, chiamata “Shielded Email,” progettata per aiutare gli utenti a evitare lo spam e migliorare la loro privacy online. Questa funzione potrebbe essere simile a “Hide My Email” di Apple, offerta tramite iCloud.

Cos’è Shielded Email e Come Funzionerà

Secondo un rapporto recente di Android Authority, l’opzione Shielded Email è stata avvistata nel menu delle impostazioni di Compilazione automatica di Google. Anche se al momento l’opzione reindirizza solo a una pagina vuota dell’account Google, un’analisi del codice dell’ultima versione di Google Play Services (24.45.33) fornisce alcuni indizi sulle sue funzionalità.

Shielded Email permetterà agli utenti di creare alias email generati casualmente. Questi alias saranno utili quando ci si iscrive a mailing list o si accede a piattaforme online che richiedono un indirizzo email. L’obiettivo è proteggere l’indirizzo email principale dell’utente, riducendo il rischio di essere inondati da messaggi di spam o di avere il proprio indirizzo venduto a terze parti.

Un Approccio Simile a Apple

Questa funzione ricorda molto “Hide My Email” di Apple, che consente agli utenti iCloud+ di creare indirizzi email temporanei per registrarsi a servizi online in modo anonimo. Allo stesso modo, Shielded Email permetterà agli utenti di ricevere e rispondere alle email tramite l’alias, mantenendo l’indirizzo email principale al sicuro e privato.

Oltre a migliorare la privacy, gli alias email sono anche un potente strumento per identificare la fonte dello spam. Se un indirizzo email generato casualmente inizia a ricevere messaggi indesiderati, l’utente può facilmente determinare quale piattaforma ha condiviso i suoi dati.

Accesso Gratuito o a Pagamento?

Resta da vedere se Shielded Email sarà offerto gratuitamente a tutti gli utenti Google o se, come il servizio di Apple, sarà disponibile solo tramite un abbonamento premium. Apple richiede un abbonamento a iCloud+ per accedere a Hide My Email, e Google potrebbe scegliere un approccio simile per monetizzare questa nuova funzionalità.

Cosa Significa per la Privacy Online

Se lanciata ufficialmente, Shielded Email rappresenterà un passo significativo per la protezione della privacy degli utenti. Con un numero sempre maggiore di piattaforme online che richiedono indirizzi email, funzionalità come queste diventano essenziali per salvaguardare le informazioni personali e ridurre i rischi legati allo spam.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli da Google su Shielded Email e sulle sue modalità di utilizzo. Se la funzionalità si dimostrerà semplice ed efficace, potrebbe diventare un’opzione molto apprezzata dagli utenti, offrendo una protezione aggiuntiva contro le minacce alla privacy online.