Sabato 19 dicembre Riccardo Fogli live con Arianna Ferrari

Sabato 19 dicembre alle 19, in diretta sulla pagina Facebook di Arianna Ferrari, streaming live con Special Guest Riccardo Fogli.

La serata è presentata da Roberto Ferrari di Radio Deejay. Arianna suonerà live tutto il suo nuovo album “Hey Fill” con la sua band, “La Compagnia di Fill”, e avrà come ospite Riccardo Fogli che interpreterà alcuni suoi successi e, in duetto con Arianna, il singolo “Biondina sciocca” lanciato in radio il 24 novembre scorso.

Questo il link dell’evento: https://www.facebook.com/ariannaferrariofficial/

Arianna Ferrari, classe 1988, nasce artisticamente nel 2000, anno nel quale inizia ad esibirsi dal vivo in concorsi in tutta Italia ottenendo riconoscimenti e qualche podio. A 17 anni entra a far parte di una band pop/rock chiamata PUZZLE con la quale inizia ad esplorare il mondo della musica migliorando anche le sue capacità e potenzialità. Nel 2007 intraprende gli studi di canto affiancata da Daniela Rando presso il CPM di Milano.

(foto@Ph Paolo Agosta)

Prosegue i suoi studi con Mary Setrakian, docente di canto di attori del calibro di Nicole Kidman. Nel 2008 partecipa a SanremoLab e alle selezioni di Sanremo Giovani approdando alle semifinali.

Dopo aver partecipato come ospite musicale di alcune tappe del concorso nazionale Miss Italia, nel 2012 diventa la front di varie band ottenendo da subito buoni risultati che la porteranno, successivamente, a esibirsi in tutta Italia e all’estero, in un’occasione duettando sul palco con Umberto Tozzi in una serata dei “Radiottanta”.

Dal 2016 al 2019 è frontwoman di una band milanese. Nel 2017 presta la sua voce per incidere un inedito destinato alla Vidas in collaborazione con Claudio Golinelli “il Gallo”, bassista di Vasco Rossi. Nel 2019 firma un contratto discografico con l’etichetta MB Produzioni e pubblica il suo album d’esordio “Hey Fill!”.

Durante il lockdown si esibisce sul balcone di casa tutte le sere riscuotendo un enorme successo. Da queste esibizioni viene prodotto un mini-documentario visibile su YouTube. Arianna sempre durante il lockdown si esibisce in streaming con diversi artisti tra i quali citiamo Danilo Sacco, Roberto Ferrari, Esa, Giuseppe Fiori, Francesco Friggione, Papa Winnie, Sasha Torrisi, Daniele Groff, Marco Ligabue, Paolo Agosta, Marco Masini, Fausto Leali e Gianluca Grignani. Attualmente ha in programma, Covid permettendo, una serie di live e, nel frattempo, prepara il suo prossimo album.