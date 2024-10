Satelliti Starlink e l’Impatto Sull’Atmosfera: Quanto Sono Dannosi?

Con l’aumento del numero di satelliti Starlink in orbita, si sollevano preoccupazioni crescenti riguardo l’impatto ambientale del loro rientro nell’atmosfera terrestre. SpaceX, la società che gestisce la rete di Internet via satellite Starlink, sta infatti lanciando un numero sempre maggiore di satelliti per garantire la connettività globale. Ma cosa succede quando questi satelliti vengono disattivati e rientrano nell’atmosfera?

Satelliti Starlink e la Combustione nell’Atmosfera

Quando i satelliti Starlink raggiungono la fine del loro ciclo di vita, vengono indirizzati per rientrare nell’atmosfera terrestre, dove bruciano a circa 60-80 chilometri sopra la superficie. Il problema principale risiede nel materiale di cui sono fatti: la maggior parte di essi è costituita da alluminio, che, durante la combustione, produce ossido di alluminio. Questo composto può rappresentare una minaccia per lo strato di ozono, agendo come catalizzatore nella reazione del cloro, che è uno dei principali responsabili della distruzione dell’ozono.

Secondo lo Space.com e alcuni ricercatori, tra cui Jonathan McDowell dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, i satelliti Starlink stanno causando un aumento dei rientri atmosferici e conseguente combustione. Con una frequenza quasi giornaliera, e talvolta più volte al giorno, questi eventi potrebbero avere un impatto a lungo termine sul delicato equilibrio atmosferico.

L’Alluminio e il Danno allo Strato di Ozono

Uno studio pubblicato nel giugno 2024 ha messo in evidenza i rischi associati alla combustione dei satelliti, soprattutto per quanto riguarda l’ossido di alluminio. Questo composto, una volta rilasciato a grandi altitudini, può rimanere nell’atmosfera per decenni, influenzando negativamente lo strato di ozono. Poiché l’alluminio funge da catalizzatore nelle reazioni con il cloro, può ripetere il processo più volte, causando danni prolungati.

Il problema potrebbe aggravarsi nei prossimi anni. Secondo alcune stime, il numero di satelliti in orbita è destinato a superare i 100.000 nel prossimo decennio, il che significa che il numero di rientri atmosferici aumenterà esponenzialmente. Con più satelliti in orbita, il rischio per lo strato di ozono diventa una questione di crescente preoccupazione per gli scienziati.

L’Impatto dei Viaggi Spaziali sull’Ambiente

Nonostante le preoccupazioni, i numeri relativi all’inquinamento spaziale potrebbero non sembrare immediatamente allarmanti. Secondo Space.com, SpaceX ha effettuato 98 lanci di razzi nel 2023, contribuendo a un totale di 211 lanci globali. I satelliti in combustione rappresentano circa il 12% dell’inquinamento totale generato dai viaggi spaziali, ma i viaggi spaziali nel loro complesso sono responsabili solo dello 0,1% del danno totale allo strato di ozono.

Tuttavia, anche se questi numeri possono sembrare bassi, il problema non va sottovalutato. Le molecole di ossido di alluminio possono rimanere nell’atmosfera per anni, continuando a danneggiare lo strato di ozono nel tempo. E con l’aumento previsto del numero di satelliti in orbita, l’impatto cumulativo potrebbe diventare significativo.

Futuri Sviluppi e Preoccupazioni

Mentre l’industria spaziale continua a crescere, è essenziale che vengano prese in considerazione soluzioni più sostenibili per limitare l’impatto ambientale. Le aziende come SpaceX stanno pianificando di lanciare migliaia di nuovi satelliti nei prossimi anni, rendendo necessario uno sforzo maggiore per capire e mitigare i potenziali danni all’atmosfera.

La gestione del rientro controllato dei satelliti e lo sviluppo di materiali meno dannosi per l’ambiente potrebbero essere cruciali per evitare ulteriori problemi. La ricerca in questo settore è ancora in corso, ma è chiaro che trovare soluzioni innovative sarà essenziale per proteggere lo strato di ozono e, di conseguenza, la salute del nostro pianeta.

Conclusione

Con il crescente numero di satelliti Starlink e altre reti spaziali, la combustione dei satelliti durante il rientro nell’atmosfera sta sollevando domande legittime sull’impatto ambientale. Mentre i numeri attuali possono sembrare modesti, l’aumento previsto dei lanci nei prossimi anni richiede una maggiore attenzione da parte della comunità scientifica e delle aziende coinvolte. Soluzioni più ecologiche e una migliore gestione dei satelliti in disuso saranno fondamentali per ridurre al minimo i danni a lungo termine allo strato di ozono e all’ambiente globale.