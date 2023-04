Il turismo del sonno, o “sleep tourism” in inglese, è una tendenza emergente nel settore del turismo che sta guadagnando sempre più popolarità tra coloro che cercano una vacanza all’insegna del benessere e del relax. Si tratta di un tipo di turismo che mette al centro il sonno e la sua importanza per il benessere fisico e mentale delle persone, offrendo esperienze e servizi mirati a migliorare la qualità del sonno durante il soggiorno in una destinazione turistica.

Sleep tourism la nuova tendenza nel turismo del benessere (Foto@Pixabay)

Lo sleep tourism è basato sulla convinzione che il sonno sia uno dei pilastri fondamentali della salute e del benessere umano, e che un riposo di qualità sia essenziale per il recupero fisico e mentale delle persone. Per questo motivo, molte destinazioni turistiche stanno iniziando a sviluppare offerte turistiche specifiche per il sonno, che vanno dal semplice fornire di materassi e cuscini di qualità fino a programmi completi di attività mirate a migliorare la qualità del sonno dei turisti.

Alcune destinazioni turistiche che si sono specializzate nel sleep tourism includono l’Isola di Jeju in Corea del Sud, famosa per i suoi hotel dotati di materassi ad acqua e attività di yoga del sonno, e la città di Copenaghen in Danimarca, che offre ai suoi visitatori letti dotati di sensori per monitorare la qualità del sonno, programmi di meditazione del sonno e cuscini personalizzati.

In Italia, il fenomeno del sleep tourism sta cominciando a prendere piede, in particolare nelle regioni del Sud, dove la cultura del sonno è particolarmente radicata. L’isola di Ischia, ad esempio, ha inaugurato di recente un hotel completamente dedicato al sonno, con camere dotate di materassi di ultima generazione e programmi di attività di yoga e meditazione del sonno.

Lo sleep tourism non è solo una tendenza che si sta sviluppando tra i turisti, ma anche un’opportunità per le destinazioni turistiche di differenziarsi e distinguersi dalla concorrenza. Offrire esperienze e servizi mirati a migliorare la qualità del sonno dei turisti può infatti rappresentare un valore aggiunto per una destinazione turistica, che può così attirare un pubblico sempre più attento alla propria salute e al proprio benessere.

Inoltre, lo sleep tourism può rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di un turismo sostenibile, in linea con i principi dell’ecoturismo e del turismo responsabile. Offrire esperienze di sonno mirate a migliorare la salute e il benessere dei turisti può infatti incentivare una maggiore consapevolezza dell’importanza del sonno per la salute umana e dell’importanza di adottare pratiche di turismo sostenibile.

Infine, lo sleep tourism può rappresentare un’opportunità anche per il settore della ricerca scientifica, che può utilizzare le esperienze e i dati raccolti dalle destinazioni turistiche per studiare e comprendere meglio le abitudini di sonno delle persone e le loro relazioni con altri aspetti positivi e negativi del sleep tourism.

Da un lato, il sleep tourism può rappresentare un’opportunità per le destinazioni turistiche di creare nuovi prodotti e servizi, di diversificare il proprio mercato e di attrarre un pubblico sempre più esigente e attento al benessere personale. Inoltre, il focus sul sonno può essere un’occasione per sensibilizzare i turisti sulla necessità di adottare buone pratiche per la cura della propria salute, come ad esempio la riduzione dello stress e l’adozione di abitudini alimentari equilibrate.

Dall’altro lato, lo sleep tourism può anche presentare alcune criticità e sfide da affrontare. Innanzitutto, il prezzo degli hotel e delle esperienze di sonno mirate potrebbe essere elevato e non accessibile a tutti i turisti. Inoltre, potrebbe essere difficile trovare il giusto equilibrio tra attività di svago e riposo, in modo da garantire ai turisti un’esperienza di sonno di qualità senza annoiarli.

In generale possiamo dire che lo sleep tourism rappresenta una tendenza interessante e in continua evoluzione nel settore del turismo, che può offrire molte opportunità per le destinazioni turistiche e per i turisti stessi. Tuttavia, è importante che le destinazioni turistiche sviluppino offerte mirate al sonno in modo consapevole e responsabile, garantendo la sicurezza e il benessere dei turisti e rispettando la loro privacy. In questo modo, il sleep tourism può diventare una vera e propria filosofia di viaggio, che mette al centro il benessere personale e la cura della propria salute, senza dimenticare l’importanza del rispetto per l’ambiente e per le comunità locali.