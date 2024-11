A cosa servono realmente i computer quantistici

I computer quantistici sono già una realtà, ma quale sarà il loro impatto futuro e a cosa serviranno realmente? Se oggi sono considerati strumenti limitati per la ricerca, un giorno potrebbero superare di gran lunga i supercomputer più avanzati del pianeta, rivoluzionando settori chiave come la chimica, la fisica e l’intelligenza artificiale.

Quantum Computing: perché le aziende stanno investendo

Nonostante la tecnologia del calcolo quantistico sia ancora in fase sperimentale, colossi come Google e IBM, insieme a startup emergenti, stanno investendo miliardi di dollari nello sviluppo di computer quantistici. L’idea di sfruttare le bizzarre proprietà della meccanica quantistica per creare macchine straordinariamente potenti risale agli anni ’80, ma solo negli ultimi due decenni gli scienziati hanno compiuto progressi significativi. Attualmente, diverse unità di elaborazione quantistica (QPU) sono già operative, anche se lontane da applicazioni pratiche su larga scala.

La promessa del calcolo quantistico

Il punto di forza dei computer quantistici risiede nella loro capacità teorica di risolvere problemi che nemmeno i più potenti supercomputer classici potrebbero affrontare. Tuttavia, questi dispositivi devono diventare molto più stabili e potenti per realizzare il loro potenziale. Se ci riusciranno, potrebbero aprire nuove possibilità in campi come la simulazione di materiali avanzati, l’ottimizzazione dei processi e l’apprendimento automatico.

Secondo Norbert Lütkenhaus, direttore esecutivo dell’Institute for Quantum Computing dell’Università di Waterloo, il calcolo quantistico è un “paradigma completamente diverso” rispetto a quello classico, in grado di affrontare compiti che i computer tradizionali non possono risolvere. Questo si deve alla natura quantistica dei qubit, le unità di informazione che possono esistere contemporaneamente in più stati, anziché in uno solo, come accade per i bit classici.

Lo stato attuale della tecnologia

Ad oggi, i computer quantistici sono ancora piuttosto limitati. I dispositivi più avanzati superano appena i 1.000 qubit, mentre la maggior parte funziona con solo poche decine o centinaia. Un grande ostacolo è rappresentato dalla loro elevata suscettibilità agli errori, causata dall’instabilità degli stati quantistici. Anche piccole variazioni di temperatura o campi elettromagnetici esterni possono comprometterne il funzionamento. Per questo motivo, i computer quantistici non possono ancora eseguire algoritmi complessi con sufficiente affidabilità.

William Oliver, direttore del Center for Quantum Engineering del MIT, spiega che i computer quantistici odierni sono utilizzati principalmente per sviluppare hardware più avanzato e per testare nuovi algoritmi e sistemi di correzione degli errori. Uno dei passi fondamentali verso la realizzazione del calcolo quantistico pratico è la creazione di qubit logici, che distribuiscono l’informazione su più qubit fisici per ridurre gli errori.

Applicazioni e potenziale del quantum computing

Se riusciremo a costruire computer quantistici robusti, potremo affrontare problemi troppo complessi per i computer classici. Un esempio evidente è la simulazione di sistemi fisici: il comportamento delle molecole e dei materiali è determinato da leggi quantistiche, che i computer tradizionali non riescono a modellare in modo efficiente. I computer quantistici, invece, potrebbero accelerare la ricerca in settori cruciali come la scoperta di nuovi farmaci, lo sviluppo di superconduttori e l’innovazione delle batterie.

Un altro campo promettente è l’ottimizzazione, che include la gestione di flussi di traffico o la creazione di portafogli finanziari. Tuttavia, la maggior parte degli algoritmi di ottimizzazione quantistica offre solo modesti vantaggi rispetto ai metodi classici, il che significa che il loro impatto sarà davvero significativo solo quando l’hardware sarà più veloce e affidabile.

Sfide future e sicurezza

I computer quantistici potrebbero anche rappresentare una minaccia per la sicurezza digitale. Un algoritmo sviluppato nel 1994 dal matematico Peter Shor potrebbe, in teoria, decifrare i sistemi di crittografia attuali. Tuttavia, la comunità scientifica sta già lavorando a nuovi standard di crittografia “post-quantistica”, recentemente pubblicati dal National Institute of Standards and Technology (NIST).

Un futuro ancora in costruzione

Il campo del quantum computing è ancora in evoluzione e le applicazioni future rimangono speculative. Come sottolinea Oliver, ci sono speranze di utilizzi innovativi nell’apprendimento automatico e nella ricerca nei database, ma le sfide restano numerose. Servirà ancora molto lavoro per sviluppare algoritmi quantistici efficaci e scalabili.

Per Lütkenhaus, il messaggio per le aziende è chiaro: il settore non deve concentrarsi prematuramente su problemi specifici, ma continuare a esplorare approcci più generici per costruire le fondamenta solide di un futuro quantistico. Il calcolo quantistico ha il potenziale per rivoluzionare molteplici settori, ma il percorso è lungo e pieno di incognite.