Curiosità sui cachet delle star: chi sono gli attori più pagati di sempre?

Il mondo dello spettacolo ha sempre affascinato il pubblico non solo per le storie raccontate sul grande e piccolo schermo, ma anche per la vita delle sue star. Tra gli aspetti più interessanti, soprattutto per i fan e gli osservatori del settore, ci sono i cachet astronomici che alcune celebrità riescono a guadagnare con un singolo film o serie TV. Le cifre che girano attorno agli attori più famosi del mondo possono sembrare incredibili per chi non è parte dell’industria, e ogni anno i record vengono battuti grazie a contratti multimilionari.

1. Robert Downey Jr.: Il ritorno del “supereroe” più pagato

Robert Downey Jr. è l’esempio perfetto di una star che ha visto il proprio cachet salire vertiginosamente grazie a un ruolo iconico. La sua interpretazione di Tony Stark/Iron Man nel Marvel Cinematic Universe (MCU) non solo ha rilanciato la sua carriera dopo anni difficili, ma lo ha anche reso uno degli attori più pagati di sempre.

Cachet per “Avengers: Endgame” : Per il film del 2019 Avengers: Endgame, Downey Jr. ha incassato una cifra stimata tra i 75 e i 100 milioni di dollari. Questo è dovuto in parte a un contratto che includeva una percentuale sugli incassi del film, che ha raggiunto i 2,79 miliardi di dollari a livello globale, diventando uno dei film di maggior incasso della storia del cinema.

Curiosità: Una clausola contrattuale particolarmente astuta gli ha garantito una percentuale dei profitti dei film corali dell’MCU, come The Avengers e Endgame, rendendolo una delle star più remunerate della storia del cinema grazie ai blockbuster supereroistici.

2. Tom Cruise: L’uomo che fa da solo le sue acrobazie… e i suoi contratti

Tom Cruise è da decenni una delle star più redditizie di Hollywood. Oltre a essere protagonista in alcuni dei film più popolari del mondo, Cruise è anche noto per il suo coinvolgimento profondo nei progetti in cui recita, come attore e produttore. Il suo impegno nelle saghe come Mission: Impossible ha avuto un impatto diretto sui suoi compensi stellari.

Cachet per “Mission: Impossible – Fallout” : Per il sesto film della saga, uscito nel 2018, Cruise ha guadagnato circa 28 milioni di dollari solo per il suo ruolo da protagonista, a cui si aggiungono circa 10 milioni provenienti dalla sua partecipazione ai profitti del film. Come produttore, Cruise ha negoziato una percentuale dei ricavi, che ha gonfiato ulteriormente il suo guadagno.

Curiosità: Cruise è famoso per fare personalmente molte delle sue acrobazie nei film, comprese quelle più pericolose, come guidare moto a tutta velocità, arrampicarsi su grattacieli o lanciarsi da aerei. Questa dedizione alla performance fisica aggiunge valore al suo ruolo di star, rendendolo uno dei pochi attori in grado di garantire incassi sicuri grazie al suo nome.

3. Dwayne “The Rock” Johnson: Da wrestler a magnate di Hollywood

Dwayne Johnson, conosciuto ai più come “The Rock”, ha costruito una delle carriere più impressionanti di Hollywood, partendo come wrestler per poi diventare uno degli attori più pagati e amati del mondo. Negli ultimi anni, Johnson è diventato sinonimo di film d’azione spettacolari, capaci di attirare milioni di spettatori al cinema.

Cachet per “Red Notice” : Per il film d’azione Red Notice (2021), distribuito su Netflix, Johnson ha incassato un cachet di 22 milioni di dollari, diventando una delle star più pagate su una piattaforma di streaming. Oltre al compenso iniziale, ha anche negoziato una percentuale sugli incassi derivanti dalla distribuzione globale e dalle licenze del film.

Curiosità: Johnson è noto per la sua incredibile disciplina e dedizione al lavoro. Spesso si sveglia prima dell’alba per allenarsi, anche durante le riprese. Inoltre, gestisce una fiorente carriera imprenditoriale con la sua azienda di produzione, Seven Bucks Productions, che gli permette di mantenere un controllo creativo e finanziario sui suoi progetti.

4. Keanu Reeves: Un esempio di umiltà tra le star più pagate

Keanu Reeves è una delle figure più intriganti di Hollywood. Nonostante i suoi enormi successi commerciali, è noto per mantenere un profilo basso e per la sua generosità nei confronti delle persone con cui lavora. La sua saga Matrix gli ha garantito un posto tra le star più pagate di sempre.

Cachet per “The Matrix” : Reeves ha guadagnato circa 15 milioni di dollari come compenso iniziale per il primo film Matrix (1999), ma ha anche negoziato una percentuale sui profitti, che ha fatto salire i suoi guadagni a oltre 85 milioni di dollari per quel film. Grazie ai sequel, i suoi guadagni totali dalla saga hanno superato i 250 milioni di dollari.

Curiosità: Nonostante il suo enorme successo finanziario, Reeves è famoso per condurre una vita relativamente modesta rispetto a molte altre celebrità, viaggiando spesso con i mezzi pubblici e vivendo senza ostentare il suo patrimonio. La sua umiltà e il suo atteggiamento generoso lo rendono una figura amata non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere.

5. Scarlett Johansson: La regina degli incassi femminili

Scarlett Johansson è una delle attrici più pagate di Hollywood, grazie ai suoi ruoli da protagonista in blockbuster come i film dell’MCU. Il suo ruolo come Natasha Romanoff, alias Black Widow, ha contribuito significativamente a farla diventare una delle attrici più ricche del mondo.

Cachet per “Black Widow” : Johansson ha incassato circa 20 milioni di dollari per Black Widow (2021), il film in solitaria sul suo personaggio Marvel. Tuttavia, i suoi guadagni totali potrebbero aver superato i 50 milioni, includendo le percentuali sui profitti del film. Il suo contratto includeva anche una parte degli incassi derivanti dalla distribuzione in streaming su Disney+.

Curiosità: Nel 2021, Johansson ha intentato una causa contro Disney per la distribuzione di Black Widow su Disney+ contemporaneamente all’uscita nelle sale cinematografiche, sostenendo che ciò avesse ridotto i suoi guadagni derivanti dagli incassi al botteghino. La causa si è risolta con un accordo multimilionario, ma ha messo in luce le nuove sfide legate ai contratti degli attori nell’era dello streaming.

6. Will Smith: Un simbolo di continuità nel mondo degli A-list

Will Smith è stato una presenza costante a Hollywood per più di due decenni, ed è conosciuto per la sua capacità di attrarre pubblico di tutte le età, grazie ai suoi ruoli in film d’azione, commedie e drammi.

Cachet per “Aladdin” : Per il ruolo del Genio in Aladdin (2019), Smith ha guadagnato circa 20 milioni di dollari. La sua presenza in film di grande richiamo, combinata con la sua popolarità globale, gli garantisce cachet multimilionari per ogni progetto a cui partecipa.

Curiosità: Oltre ai guadagni nel cinema, Smith ha costruito una carriera diversificata che include produzioni musicali, show televisivi, social media e investimenti imprenditoriali. La sua influenza va ben oltre il grande schermo, e continua a reinventarsi come icona pop.

Conclusione

I cachet delle star di Hollywood riflettono non solo il talento e la popolarità degli attori, ma anche la loro capacità di attrarre pubblico e garantire il successo commerciale dei film. I contratti che includono percentuali sugli incassi, le negoziazioni per i diritti di distribuzione e le nuove dinamiche legate alle piattaforme di streaming hanno permesso a queste celebrità di guadagnare cifre straordinarie. Questi attori sono diventati figure centrali non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nell’economia globale del cinema, influenzando profondamente le tendenze di Hollywood e l’evoluzione dell’industria dell’intrattenimento.