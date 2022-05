Mirtillo rosso benefici che non riesci ad immaginare

l mirtillo rosso è uno dei frutti che si consuma relativamente poco, ma i cui benefici sono davvero enormi da elencare.

Questo frutto, che puoi consumare in diverse versioni, può sostituire i tuoi spuntini durante la giornata e può creare un effetto rigenerativo sul tuo corpo con i suoi benefici.

Il mirtillo rosso, fornisce enormi valori nutrizionali, puoi consumarlo fresco, essiccato o come succo di frutta. Potrai così godere di tutti i benefici del frutto consumandolo a tuo piacimento.

Composti principalmente da acqua, i mirtilli rossi contengono anche carboidrati e fibre. Una tazza di mirtilli rossi crudi equivale a 46 calorie e contiene 12 grammi di carboidrati e 3,6 grammi di fibra alimentare. Pertanto, soddisfa il 13% del fabbisogno giornaliero di fibre.

Inoltre, una porzione di mirtillo rosso soddisfa da 14 mg al 15% della vitamina C giornaliera richiesta e fornisce il 9% del valore giornaliero grazie a 1,3 mg di vitamina E.

Il succo di mirtillo rosso contiene 70 calorie in 240 grammi. Soddisfa anche il 26% del fabbisogno di 18 grammi di carboidrati e vitamina C.

Il fatto che il mirtillo rosso e il succo di mirtillo rosso siano ricchi di antiossidanti e siano tra le fonti più ricche di vitamina C può proteggere il tuo corpo da molte malattie.

I mirtilli sono stati preferiti in passato e per migliaia di anni, per i benefici legati a disturbi che coinvolgono la vescica, lo stomaco e il fegato, così come il diabete e le ferite.

In un recente studio del dicembre del 2017, è stato riscontrato che i mirtilli hanno ridotto il problema delle infezioni del tratto urinario del 26%, secondo i risultati pubblicati su The Journal of Nutrition.