Allergia ai pollini il periodo non è solo la primavera

Con la diffusione del polline nell’aria, sono molto comuni disturbi come congestione nasale, starnuti, lacrimazione, prurito e tosse.

La stagione dei pollini è conosciuta come la primavera. Tuttavia , il periodo del polline per gli alberi è generalmente visto all’inizio della primavera (marzo-aprile), il polline degli alberi in febbraio-aprile, il polline dei prati in aprile-giugno e il polline delle graminacee in agosto-settembre.

Con la diffusione del polline nell’aria in primavera, sintomi come prurito al naso, starnuti, raffreddore, congestione nasale, lacrimazione agli occhi, tosse frequente, mancanza di respiro, rinite allergica, allergia oculare e asma sono innescato.

Il polline aumenta a fine estate e all’inizio dell’autunno, soprattutto da aprile a luglio.

Viene rilasciato più intensamente, soprattutto tra le 07:00-10:00 del mattino e le 19:00-22:00 della sera. Quando si esce in queste ore o quando le finestre di casa sono aperte, soprattutto in caso di vento, entra il polline.

Possono verificarsi reazioni nel tratto respiratorio delle persone sensibili ai pollini. Le persone allergiche si sentono a proprio agio poiché la quantità di polline che vola nell’aria diminuisce nei giorni di pioggia. Al contrario, nelle giornate calde e ventose, la diffusione del polline aumenta.

Se l’allergia non viene curata, può trasformarsi in congiuntivite infettiva, che è una malattia infettiva che provoca arrossamento degli occhi.

Se i polmoni della persona sono sensibili, possono reagire sotto forma di asma, come tosse secca, tosse con catarro e respiro sibilante al petto.

A volte il polline può anche attaccarsi alla pelle. Di conseguenza, si possono vedere eczema, eruzione cutanea, prurito, orticaria (orticaria).

Non è possibile eradicare completamente la malattia. Nei trattamenti vengono utilizzati farmaci chiamati antistaminici e che eliminano gli effetti di sostanze come l’istamina rilasciata nell’organismo tramite IgE quando si incontra un allergene.

Inoltre, per i disturbi agli occhi possono essere utilizzati spray contenenti cortisone inalati attraverso il naso e colliri contenenti cortisone. In alcuni pazienti i cui disturbi non possono essere controllati con questi trattamenti e che si ripresentano frequentemente, i trattamenti vaccinali vengono utilizzati anche per desensibilizzare il corpo agli allergeni. C’è anche il rischio che le allergie primaverili non trattate si trasformino in asma in futuro.

Prima di tutto, il paziente dovrebbe consultare un medico allergologo per la diagnosi. Per fare una diagnosi, l’allergologo ha bisogno di una storia sanitaria dettagliata, seguita da test allergologici.

I test allergici vengono eseguiti in due modi. Gli esami della pelle o del sangue sono i metodi più comuni utilizzati per identificare i fattori scatenanti dell’allergia primaverile.