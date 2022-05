I 6 modi per evitare il vaiolo delle scimmie

Il Ministero della Salute e della Protezione della Comunità ha affermato che ci sono 6 modi per prevenire il vaiolo delle scimmie.

Gli esperti sottolineano che la maggior parte dei casi guarisce spontaneamente e che i sintomi di solito scompaiono entro due o quattro settimane.

Il ministero ha spiegato che i 6 metodi di prevenzione servono ad evitare rapporti sessuali non protetti, poiché i rapporti internazionali sui casi registrati hanno indicato che la trasmissione era collegata a pratiche sessuali, oltre a evitare il contatto e la condivisione di oggetti personali come asciugamani e coperte e indossare guanti e dispositivi di protezione durante la cura dei pazienti.

Ha aggiunto: “I metodi di prevenzione includono anche lavarsi le mani regolarmente, cucinare tutti i prodotti animali prima di mangiarli e indossare guanti e indumenti protettivi adeguati quando ci si avvicina ad animali malati“.

Il ministero ha affermato che esiste un farmaco antivirale che viene utilizzato in un intervallo ristretto a seconda della gravità del caso, e per quanto riguarda il vaccino contro la malattia, viene utilizzato dopo l’esposizione all’infezione, per prevenire la trasmissione e la diffusione del malattia, ed è la terza generazione del vaccino contro il vaiolo, che non è ampiamente disponibile.

