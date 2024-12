Google rivoluziona l’IA con Whisk: il generatore di immagini basato su foto

Google lancia Whisk, un innovativo strumento di intelligenza artificiale che permette agli utenti di creare immagini personalizzate utilizzando fotografie come input, anziché i classici prompt testuali. Questo approccio rappresenta una svolta nel campo della generazione grafica, offrendo un’esperienza interattiva e intuitiva anche per chi non ha familiarità con i software di design.

Come funziona Whisk?

Whisk consente agli utenti di caricare immagini che rappresentano soggetti, ambientazioni o stili. L’intelligenza artificiale combina questi input per generare un’unica immagine completamente nuova, senza la necessità di inserire testo descrittivo.

Ecco alcune funzionalità principali:

Input basati su immagini: L’utente carica una foto o una serie di immagini. Remix creativo: Whisk unisce soggetti e stili, creando un mix unico che può essere modificato aggiungendo nuovi input. Facoltativa aggiunta di testo: Per chi desidera personalizzare ulteriormente i dettagli, è possibile integrare un prompt testuale.

Questa capacità di “remixare” consente di creare immagini che spaziano da peluche e spille smaltate a sticker e illustrazioni artistiche.

Un’alternativa agli editor tradizionali

Secondo Google, Whisk non è pensato per essere un software di editing di precisione, ma piuttosto uno strumento rapido e creativo per esplorazioni visive. L’obiettivo è fornire ispirazione e divertimento, piuttosto che creare progetti professionali definitivi.

Thomas Iljic, direttore della gestione dei prodotti presso Google Labs, ha dichiarato:

“Whisk permette agli utenti di combinare soggetti, scene e stili in modi innovativi, offrendo una piattaforma per sperimentazioni rapide e creative, senza la complessità degli strumenti tradizionali.”

La tecnologia dietro Whisk

Whisk si basa sulla potenza dell’intelligenza artificiale generativa di Google, sviluppata in collaborazione con DeepMind. Il processo combina:

Gemini: Il sistema di IA principale di Google, introdotto a dicembre 2023.

Il sistema di IA principale di Google, introdotto a dicembre 2023. Imagen 3: L’ultima versione del generatore di immagini basato su testo, che ora lavora integrando anche input visivi.

Quando un utente carica una foto, Gemini analizza l’immagine generando una didascalia descrittiva, che viene poi elaborata da Imagen 3. Questo sistema non riproduce una copia esatta dell’immagine caricata, ma ne cattura l’essenza, offrendo un risultato originale e spesso sorprendente.

Ad esempio, un’immagine finale potrebbe mostrare lievi variazioni rispetto ai dettagli originali, come l’altezza del soggetto, il colore della pelle o il taglio di capelli, riflettendo l’approccio creativo piuttosto che una riproduzione fedele.

Un mercato in rapida evoluzione

Whisk si inserisce in un panorama in fermento, dove grandi aziende come Google e OpenAI competono per sviluppare prodotti di consumo basati sull’intelligenza artificiale. Dopo il debutto di DALL-E nel 2021, la grafica generata dall’IA ha conquistato i social media, aprendo nuove opportunità sia per gli utenti creativi che per le aziende tecnologiche.

Con Whisk, Google punta a offrire uno strumento più accessibile e innovativo, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Disponibilità e progetti futuri

Attualmente, Whisk è disponibile come sito web sperimentale su Google Labs, accessibile agli utenti statunitensi nelle prime fasi di sviluppo. Il progetto si affianca a numerose altre iniziative di Google, come un sistema operativo Android di nuova generazione sviluppato con Samsung e Qualcomm, previsto per il 2025.

Competizione nel settore

La concorrenza nel campo dell’IA è feroce. Recentemente, OpenAI ha introdotto Sora, un generatore di video basato su input testuali, sottolineando come i giganti della tecnologia stiano spingendo al massimo per innovare.

Dan Ives, analista di Wedbush Securities, ha descritto Whisk come un altro esempio della leadership di Google nell’IA, definendolo parte del “tesoro tecnologico” dell’azienda per il futuro.

Conclusione

Whisk rappresenta un altro passo avanti nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Con un mix di semplicità, creatività e tecnologia avanzata, questo strumento promette di ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con la grafica generata dall’IA. Mentre la competizione si intensifica, Google dimostra di essere all’avanguardia, offrendo soluzioni sempre più innovative e user-friendly.