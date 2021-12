Leggende e realtà sull’invecchiamento

Si invecchia e certamente non possiamo invertire il processo, ma ci sono una serie di cose che puoi fare per mantenerti sano e attivo e per eliminare o almeno rallentare molti dei fattori che contribuiscono all’invecchiamento.

Da quando Ponce de Leon è andato alla ricerca della Fontana della Giovinezza, le persone hanno cercato modi per rallentare il processo di invecchiamento.

La scienza medica ha fatto grandi progressi nel mantenere le persone in vita più a lungo prevenendo e curando le malattie e aiutando le persone a vivere una vita più sana e più felice.

L’aspettativa di vita media continua ad aumentare e la maggior parte di noi può aspettarsi una vita molto più lunga rispetto ai nostri antenati.

I nostri corpi sono stati effettivamente progettati con la capacità di ripararsi da soli, a patto che tu ti prenda cura di te stesso correttamente.

Il tuo corpo è composto da circa 100 trilioni (100.000.000.000) di cellule viventi, che si mantengono forti e sane con il cibo appropriato.

Ognuno di quei trilioni di cellule muore e viene sostituito con una nuova cellula a intervalli regolari. Il tuo intero corpo viene letteralmente completamente sostituito ogni pochi anni.

Ciò che accade con le tue cellule è la chiave per l’anti-invecchiamento, quando una cellula muore, deve accadere una delle tre cose possibili:

A) Se la cellula non ha ricevuto un’alimentazione adeguata, la sua sostituzione sarà una versione più debole della cellula. In questo scenario, il tuo corpo sta degenerando.

B) La cella sostitutiva può avere la stessa forza del suo predecessore. In questo caso, il tuo corpo rimane essenzialmente nello stesso posto.

C) La terza possibilità è che la nuova cellula sia più forte della precedente. Ora stai effettivamente rigenerando il corpo e invertendo il processo di invecchiamento. Questo può accadere solo se dai alle tue cellule il giusto tipo di energia alimentare con cui lavorare.

A volte, di solito tra i venti ed i trent’anni, molti di noi iniziano a notare quei primi segni che non siamo più bambini: compaiono alcuni capelli grigi, rughe del viso, la pelle inizia a cedere.

Con il passare del tempo, gradualmente compaiono altri segni: è un po’ più difficile alzarsi al mattino, la nostra vista e il nostro udito non sono più quelli di una volta, la nostra vita intima non è così vivace come ricordiamo.

Mentre ci guardiamo intorno, vediamo accadere le stesse cose ai nostri amici e alla nostra famiglia. La maggior parte di noi generalmente accetta quello che vediamo come un processo inevitabile della natura.

Ma è vero che hai solo l’età che ti senti?

La tua mentalità influenza ciò che accade nel tuo corpo. Nel frattempo, vedi il tuo corpo invecchiare, quindi ti senti più vecchio, il che rafforza i processi di invecchiamento nel tuo corpo. Diventa un circolo vizioso.

Quando noti che il tuo corpo sembra e si sente più giovane, la tua mentalità migliora, il che ti motiva a continuare le tue pratiche anti-invecchiamento, che creano un ciclo positivo, anziché negativo. E così il processo accelera.

Oggigiorno le persone vivono più a lungo che mai, a causa di scoperte mediche avanzate, maggiore consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano e altri fattori correlati.

Non sempre pensiamo alle nostre cattive abitudini, poiché potrebbero volerci anni o decenni prima che gli effetti si manifestino.

Eppure ci vuole solo conoscenza e un po’ di lavoro per evitare che la maggior parte, se non tutti, di questi comuni problemi della vecchiaia si manifestino.

Non esiste una pillola magica o una cura istantanea e ci vorrà un po’ di sforzo da parte tua. Ma i risultati ne varranno la pena.

foto@Wikimedia