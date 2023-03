Quando cambia l’ora legale nel 2023, i vantaggi

L’ora legale nel 2023 entrerà in vigore domenica 26 marzo alle ore 02:00, quando bisognerà spostare le lancette di un’ora in avanti. L’ora legale durerà fino a domenica 22 ottobre 2023, quando rientrerà in vigore l’ora solare.

Quando cambia l’ora legale nel 2023 (Foto@Pixabay)

Vantaggi e svantaggi dell’ora legale

L’ora legale ha vantaggi e svantaggi che dipendono da diversi fattori.

Tra i vantaggi ci sono:

Un risparmio energetico grazie al minore utilizzo dell’illuminazione elettrica. Si stima che in Italia l’ora legale faccia risparmiare più di 560 milioni di kilowattora di energia e 120 milioni di euro all’anno.

Un beneficio ambientale derivante dalla riduzione delle emissioni di CO2 associate al consumo elettrico.

Un aumento delle ore di luce disponibili per le attività all’aperto, con effetti positivi sull’umore e sul benessere psicofisico.

Tra gli svantaggi ci sono:

Un disturbo del ritmo circadiano, ovvero il ciclo biologico che regola il sonno e la veglia.

Il cambio di orario può causare insonnia, stanchezza, irritabilità, difficoltà di concentrazione e altri problemi di salute.

Una maggiore esposizione alla luce artificiale la sera, che può interferire con la produzione di melatonina, un ormone importante per il sonno.

Una possibile perdita di produttività economica dovuta alla riduzione della qualità del sonno e al disagio causato dal cambio di orario.

La storia dell’ora legale

L’ora legale è stata introdotta per la prima volta in Italia nel 1916, come misura di guerra per risparmiare carbone. Dopo una pausa tra il 1940 e il 1948, l’ora legale è stata adottata definitivamente nel 1966, in periodo di crisi energetica. Da allora, l’ora legale dura circa sei mesi all’anno, con alcune variazioni nella data di inizio e fine.

L’idea di adattare l’orario ai cambiamenti della luce solare è stata proposta per la prima volta da Benjamin Franklin, scienziato e politico americano, nel Settecento. Tuttavia, l’ora legale come la conosciamo oggi è stata introdotta solo nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, da alcuni paesi europei per risparmiare carbone.

Curiosità sull’ora legale

Ci sono molte curiosità sull’ora legale.

L’Italia è stato il primo paese al mondo ad adottare l’ora legale nel 1916.

Tra i paesi industrializzati, solo il Giappone non aderisce al cambio d’ora.

Il risparmio energetico annuo stimato dall’ora legale in Italia è di circa 543.800.000 kWh4.

L’ora legale può influire sui ritmi biologici delle persone e degli animali, causando disturbi del sonno, dell’umore e dell’appetito.

L’ora legale è stata abolita in alcuni paesi come la Russia, la Turchia e l’Egitto.