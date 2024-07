Quando sono nati gli attori di Harry Potter

La saga di Harry Potter, basata sui celebri romanzi di J.K. Rowling, ha incantato milioni di spettatori in tutto il mondo. Uno degli elementi chiave del suo successo è stato il casting perfetto dei suoi personaggi principali, molti dei quali sono cresciuti insieme al loro pubblico. Ma quando sono nati gli attori che hanno dato vita ai personaggi amati di Hogwarts? Scopriamolo insieme.

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Daniel Radcliffe, che ha interpretato il protagonista Harry Potter, è nato il 23 luglio 1989 a Londra, in Inghilterra. Radcliffe è stato scelto per il ruolo di Harry all’età di undici anni e ha trascorso gran parte della sua adolescenza sul set dei film di Harry Potter. La sua interpretazione dell’iconico personaggio ha fatto di lui una star internazionale e ha segnato l’inizio di una carriera di successo sia nel cinema che nel teatro.

Rupert Grint (Ron Weasley)

Rupert Grint, noto per il suo ruolo di Ron Weasley, è nato il 24 agosto 1988 a Harlow, Essex, in Inghilterra. Grint ha portato sullo schermo l’umorismo e la lealtà del migliore amico di Harry con grande abilità. Come Radcliffe, anche Grint è stato scelto per il suo ruolo in giovane età e ha continuato a crescere e maturare insieme al suo personaggio nel corso della saga.

Emma Watson (Hermione Granger)

Emma Watson, che ha interpretato la brillante e determinata Hermione Granger, è nata il 15 aprile 1990 a Parigi, in Francia, ma è cresciuta in Inghilterra. La sua interpretazione di Hermione le ha guadagnato elogi da critica e pubblico, rendendola una delle attrici più riconoscibili della sua generazione. Dopo la fine della saga di Harry Potter, Watson ha continuato a lavorare nel cinema e si è anche impegnata in varie cause sociali e umanitarie.

Tom Felton (Draco Malfoy)

Tom Felton, che ha interpretato l’antagonista Draco Malfoy, è nato il 22 settembre 1987 a Epsom, Surrey, in Inghilterra. Felton ha portato sullo schermo la complessità del personaggio di Draco, mostrando le sue lotte interne e la sua evoluzione nel corso della serie. Dopo Harry Potter, Felton ha continuato a recitare in vari film e serie televisive.

Matthew Lewis (Neville Paciock)

Matthew Lewis, noto per il suo ruolo di Neville Paciock, è nato il 27 giugno 1989 a Leeds, in Inghilterra. Neville, inizialmente timido e insicuro, si trasforma in un eroe coraggioso, e Lewis ha interpretato questa crescita in modo eccezionale. La sua performance nell’ultimo film della saga è particolarmente memorabile.

Bonnie Wright (Ginny Weasley)

Bonnie Wright, che ha interpretato Ginny Weasley, è nata il 17 febbraio 1991 a Londra, in Inghilterra. Wright ha iniziato come un personaggio secondario per poi diventare un elemento centrale della trama, soprattutto negli ultimi film. La sua chimica con Daniel Radcliffe ha aggiunto una dimensione romantica alla serie.

Altri Attori Notabili

La saga di Harry Potter ha visto la partecipazione di numerosi altri attori britannici di rilievo, tra cui:

Alan Rickman (Severus Piton) : nato il 21 febbraio 1946 (deceduto nel 2016).

: nato il 21 febbraio 1946 (deceduto nel 2016). Maggie Smith (Minerva McGranitt) : nata il 28 dicembre 1934.

: nata il 28 dicembre 1934. Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) : nato il 30 marzo 1950 (deceduto nel 2022).

: nato il 30 marzo 1950 (deceduto nel 2022). Michael Gambon (Albus Silente): nato il 19 ottobre 1940 (deceduto nel 2023).

Questi attori, insieme ai giovani protagonisti, hanno contribuito a creare un mondo magico che continua a vivere nel cuore dei fan di tutte le età.

Conclusione

La saga di Harry Potter non sarebbe la stessa senza il talento e la dedizione degli attori che hanno dato vita ai personaggi. Con il loro lavoro, hanno reso i libri di J.K. Rowling indimenticabili anche sul grande schermo. Ognuno di loro ha portato qualcosa di unico al ruolo, crescendo e cambiando insieme ai loro personaggi e lasciando un segno indelebile nella storia del cinema.