Se un anziano va in casa di riposo perde l’usufrutto

Il trasferimento di un anziano in una casa di riposo non comporta automaticamente la perdita dell’usufrutto. L’usufrutto è un diritto reale che conferisce al titolare il diritto di utilizzare un bene e di trarne i frutti, mantenendo l’integrità della proprietà, che rimane del nudo proprietario (art. 981 del Codice Civile).

L’usufrutto si estingue per varie cause, elencate nell’art. 1014 del Codice Civile, tra cui la morte dell’usufruttuario, la scadenza del termine per cui è stato costituito, la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona (consolidazione), il perimento totale della cosa oggetto del diritto e la rinuncia dell’usufruttuario. Il trasferimento in una casa di riposo non rientra tra queste cause di estinzione.

Quindi, un anziano che si trasferisce in una casa di riposo mantiene il diritto di usufrutto, a meno che non rinunci esplicitamente a tale diritto o non si verifichi una delle altre cause di estinzione previste dalla legge.

Riferimenti normativi:

Art. 981, Codice Civile: “L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.”

Art. 1014, Codice Civile: “L’usufrutto si estingue: 1) per la morte dell’usufruttuario; 2) per scadenza del termine per cui è stato costituito; 3) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona; 4) per prescrizione, quando l’usufruttuario non ne fa uso per venti anni; 5) per il perimento totale della cosa su cui è costituito; 6) per la rinuncia dell’usufruttuario”​​.

Dunque, il trasferimento di un anziano in una casa di riposo non comporta la perdita automatica del diritto di usufrutto.

Questo diritto, disciplinato dagli articoli 981 e seguenti del Codice Civile, si estingue solo in presenza di specifiche cause previste dalla legge, come la morte dell’usufruttuario o la sua rinuncia volontaria.

Pertanto, l’anziano conserva il suo diritto di usufrutto nonostante il cambiamento di residenza, a meno che non si verifichi una delle cause legali di estinzione.