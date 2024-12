Seagate rivoluziona il mercato: lanciato il primo hard disk con tecnologia HAMR

Seagate segna una nuova era nel settore dell’archiviazione con il debutto del suo primo hard disk basato sulla tecnologia HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). Dopo anni di attesa e anticipazioni, gli Exos M da 30 TB e 32 TB sono pronti per il mercato, promettendo di ridefinire gli standard per prestazioni e capacità di storage.

Cosa rende unico l’Exos M?

Il nuovo disco rigido, progettato sulla piattaforma Mozaic 3+, rappresenta un punto di svolta per l’archiviazione magnetica. Grazie alla tecnologia HAMR, Seagate ha introdotto un metodo innovativo di scrittura che utilizza calore localizzato per ridurre le dimensioni delle regioni magnetiche sul disco, aumentando così la densità di dati. Questo consente di raggiungere 3 TB per piatto, una caratteristica che distingue nettamente l’Exos M dagli altri HDD presenti sul mercato.

Ma non si tratta solo di capacità: l’efficienza energetica per terabyte di questi nuovi dispositivi è tre volte superiore rispetto ai modelli tradizionali, una caratteristica cruciale in un’epoca in cui sostenibilità e ottimizzazione delle risorse sono prioritarie.

HAMR: la tecnologia del futuro

HAMR è il cuore dell’innovazione di Seagate. Il processo prevede l’applicazione di calore durante la scrittura sul disco, consentendo di creare tracce più piccole e precise. Questa tecnologia non solo aumenta la capacità di archiviazione per piatto, ma apre anche la strada a una nuova generazione di dischi rigidi, con la possibilità di raggiungere capacità straordinarie come 50 TB.

Seagate non è nuova a rivoluzioni tecnologiche, ma l’introduzione di HAMR rappresenta un passo avanti significativo per l’industria, che si muove sempre più verso soluzioni di archiviazione ad alta densità.

Caratteristiche tecniche dell’Exos M

Capacità: 30 TB e 32 TB. Piattaforma: Mozaic 3+. Efficienza energetica: tre volte superiore rispetto agli HDD convenzionali. Tecnologia: HAMR per densità e prestazioni senza precedenti.

Quando sarà disponibile?

Nonostante l’annuncio ufficiale, Seagate non ha ancora comunicato una data di rilascio definitiva per l’Exos M. Gli utenti interessati possono registrarsi sulla pagina ufficiale del prodotto per ricevere aggiornamenti via email sulla disponibilità.

Un passo avanti verso HDD da 50 TB

L’introduzione dell’Exos M con tecnologia HAMR non è solo un traguardo, ma anche un punto di partenza verso il futuro. Grazie a queste innovazioni, è plausibile immaginare che Seagate possa sviluppare dischi rigidi con capacità di 50 TB o superiori nei prossimi anni, rivoluzionando ulteriormente il mercato.

Conclusioni

Con il lancio del suo primo HDD basato su HAMR, Seagate dimostra ancora una volta la sua leadership tecnologica nel settore dell’archiviazione. Gli Exos M non rappresentano solo una risposta alla crescente domanda di capacità di storage, ma anche una promessa per il futuro, dove sostenibilità, efficienza e prestazioni andranno di pari passo.