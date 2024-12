SpaceX Lancia 23 Nuovi Satelliti Starlink: Un Altro Passo Verso la Connettività Globale

Domenica mattina, SpaceX ha portato a termine un altro successo, lanciando 23 satelliti Starlink dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Questo nuovo lancio sottolinea il continuo impegno dell’azienda verso la creazione di una rete globale di connettività satellitare.

Dettagli della Missione

Il razzo Falcon 9, alto 229 piedi, è decollato dal Launch Complex 40 alle 12:11, regalando uno spettacolo luminoso nei cieli notturni. Poco più di 8 minuti dopo, il primo stadio del razzo è atterrato con precisione sulla nave drone A Shortfall of Gravitas, posizionata nell’Oceano Atlantico.

Questa missione segna la seconda volta che questo particolare razzo viene utilizzato. In precedenza, aveva trasportato in orbita il satellite NOAA GOES-U a giugno. Alle 1:22, i satelliti Starlink sono stati posizionati con successo in orbita, inclusi 13 con capacità direct-to-cell, progettati per offrire connettività Internet direttamente ai dispositivi mobili.

Un Anno di Traguardi per SpaceX

Con questo lancio, SpaceX raggiunge il 123° decollo del Falcon 9 nel 2024, dimostrando un ritmo di attività senza precedenti. La società ha già completato oltre 80 missioni Starlink quest’anno, contribuendo a portare il numero totale di satelliti operativi in orbita terrestre bassa a oltre 6.800 unità.

Mercoledì scorso, SpaceX ha festeggiato un altro importante traguardo con il 300° atterraggio riuscito del primo stadio del Falcon 9. La missione Starlink 9-14, lanciata dalla Vandenberg Space Force Station in California, ha portato in orbita altri 20 satelliti, inclusi 13 con il servizio direct-to-cell. Questo rappresenta una pietra miliare significativa: come ha dichiarato il CEO di SpaceX, Elon Musk, tramite X (ex Twitter), “La prima costellazione di telefoni cellulari Starlink diretta via satellite è ora completa”. Questa innovazione consentirà agli utenti di dispositivi mobili standard di accedere a Internet anche nelle aree più remote, con una larghezza di banda iniziale di circa 10 Mb per raggio. Musk ha inoltre anticipato che le future costellazioni offriranno una capacità significativamente maggiore.

Statistiche Impressionanti

Ad oggi, SpaceX ha effettuato un totale di 419 lanci, con 381 atterraggi riusciti del primo stadio, un’impresa che evidenzia la straordinaria efficienza del sistema di riutilizzo del Falcon 9.

Prossimi Obiettivi

SpaceX continua a guardare avanti. Giovedì, è previsto il lancio dei satelliti mPOWER-E per SES, con una finestra di decollo programmata tra le 15:55 e le 18:25 dal Kennedy Space Center. Questa missione sottolinea l’impegno continuo di SpaceX nello sviluppo di tecnologie spaziali all’avanguardia e nell’espansione delle possibilità offerte dalla connettività satellitare.

Con ogni nuovo lancio, SpaceX dimostra di essere una forza trainante nell’industria spaziale, rendendo il sogno di una connettività globale più vicino che mai.