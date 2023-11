Sport Minori: Riflettori su Discipline Meno Conosciute

In Mali, il Ministero della Gioventù e dello Sport ha lanciato un’iniziativa per aumentare la visibilità delle discipline sportive meno popolari. Questo programma prevede l’organizzazione di attività sportive in ogni regione del paese per un periodo di due mesi.

L’obiettivo è di coinvolgere le comunità locali e incoraggiare la partecipazione a questi sport, spesso oscurati dalla popolarità di calcio e basket. L’iniziativa mira a riconoscere e supportare gli atleti talentuosi in queste discipline, fornendo loro le risorse necessarie per eccellere. Il governo riconosce l’importanza dello sport nel promuovere il benessere fisico, l’integrazione sociale e l’orgoglio nazionale​​​​​​​​.

A livello internazionale, esistono numerosi sport meno conosciuti che meritano attenzione. Alcuni esempi includono:

Zorbing (Nuova Zelanda): Rotolare in una sfera di plastica gonfiabile su terra o acqua​​. Kabaddi (India): Una versione avanzata del gioco del “mosca cieca”, dove un giocatore deve toccare gli avversari in un solo respiro​​. Lotta Subacquea (Aquathlon) (Russia): L’obiettivo è strappare un nastro fissato alla caviglia dell’avversario​​. Ironing Estremo (Inghilterra): Combinazione di sport estremi e l’arte di stirare​​. Ice Boating (Europa): Navigazione su ghiaccio con barche speciali dotate di sci o pattini​​. Gara di Portamento della Moglie (Finlandia): Una gara dove un partner trasporta l’altro su un percorso ostacolato​​. Snowkiting/Kite Skiing (USA): Sci su neve trainati da un aquilone​​. Sepak Takraw (Malesia): Una versione del volley giocata con i piedi, le ginocchia, il petto e la testa​​.

A livello europeo, ci sono iniziative come la Settimana Europea dello Sport, mirata a promuovere lo sport e l’attività fisica in tutta Europa, e il programma HealthyLifestyle4All, che collega lo sport e gli stili di vita attivi con la salute, l’alimentazione e altre politiche. Esistono anche premi come i #BeActive e #Beinclusive, che riconoscono e celebrano la diversità e l’uguaglianza attraverso attività sportive e progetti in tutta l’UE​​​​​​​​​​​​.

Queste iniziative e sport dimostrano come gli sport minori non solo offrano opportunità uniche di partecipazione e competizione, ma contribuiscano anche allo sviluppo sociale, culturale e fisico a livello locale e globale. La loro promozione e sostegno è fondamentale per una società più inclusiva e dinamica.