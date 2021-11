Sul web metodi per sbiancare i denti che possono essere devastanti

Alcuni consigli, apparsi sul web, sulla pulizia dei denti, potrebbero diventare devastanti per la nostra salute orale.

Alcuni video sono diventati virali sul social “TikTok“, che mira a fornire suggerimenti per lo sbiancamento dei denti a basso costo, ma può causare “danni irreparabili” secondo alcuni esperti.

Lo sbiancamento dei denti può essere costoso, motivo per cui molti utenti della piattaforma di condivisione video TikTok hanno iniziato a condividere metodi domestici a basso costo.

Anche se avere un bianco perlato economico può sembrare un sogno che si avvera, alcune tendenze possono avere un effetto devastante sulla salute orale.

Secondo i dentisti, molte di queste tendenze possono fare più male che bene nel tempo, con l’uso ripetuto di prodotti apparentemente innocui che causano “danni irreparabili“.

Analizziamo alcuni dei “metodi artigianali” che stanno facendo proseliti in rete, sui social ed in particolar modo su TikTok.

I metodi per lo sbiancamento dei denti che stanno facendo tendenza in rete

La prima procedura è quella che gli utenti fanno strofinando la parte interna della buccia di banana aperta direttamente sui denti. Secondo gli utenti, può fornire uno sbiancamento ed una brillantezza facile e veloce.

Tuttavia, gli specialisti spiegano che: “La teoria per lo sbiancamento dei denti è che le bucce di banana sono ricche di potassio e magnesio che esfoliano e aderiscono ai denti, ma non ci sono prove che sia efficace“.

“La teoria secondo cui le fragole sbiancano i denti è dovuta alla loro acidità. L’acido pulisce le macchie, il che è vero, ma l’acido lo fa mangiando lo smalto che protegge i denti, quindi è il peggior modo possibile”.

Il bicarbonato di sodio, noto anche come bicarbonato di sodio, è accolto come un prodotto adatto a tutti i tipi di usi in casa.

Oltre alla pulizia e alla deodorizzazione dei tappeti, viene utilizzato anche nei trattamenti di bellezza per la casa.

L’utente di TikTok Eatwithlew ha condiviso un video di lui che mescola il bicarbonato di sodio con il dentifricio, che dice “funziona altrettanto bene” delle strisce sbiancanti.

Cosa dicono gli specialisti

“Per la maggior parte, il bicarbonato di sodio mescolato in una pasta con l’acqua è sicuro per sbiancare i denti, ma deve essere applicato con molta delicatezza e non dovrebbe essere usato troppo”.

“Il modo in cui funziona per rimuovere le macchie è levigando le macchie superficiali, ma questo rimuove lo smalto dei denti, causando una serie di problemi se usato troppo frequentemente o troppo vigorosamente. Non applicare mai il normale bicarbonato di sodio direttamente sui denti”.

Anche se può essere difficile da credere, alcuni utenti di tiktok hanno iniziato a usare il perossido di idrogeno sui denti, una sostanza chimica liquida incolore spesso usata come antisettico e come candeggina.

La sostanza chimica ha anche proprietà schiarenti, motivo per cui è inclusa in molte tinture per capelli biondi.

Tuttavia, un utente di TikTok di 18 anni ha fatto un ulteriore passo avanti, strofinandosi i denti con il perossido per renderli più bianchi.

Di conseguenza, ha ricevuto più di 12,4 milioni di visualizzazioni e, nonostante la sua popolarità, gli specialisti hanno esortato le persone a non farlo.

“Quando si tratta di perossido di idrogeno, ci sono diversi punti di forza e concentrazioni più elevate che possono essere dannose per le gengive. Se usi una concentrazione inferiore di perossido di idrogeno come collutorio o all’interno del dentifricio, in quel caso può essere sicuro“.