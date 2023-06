Tredici numeri sulla via della fortuna

Tra le varie tipologie di giochi di roulette presenti nelle principali piattaforme ludiche online, la Mini Roulette attrae chi è in cerca di maggiori probabilità di successo, a cui peraltro si affiancano pagamenti di minore entità rispetto alle roulette di tipo tradizionale. Un’opzione comunque da non sottovalutare per chi desidera meno rischi sul percorso verso possibili vincite.

Puntate e risarcimenti

La roulette non manca mai nel catalogo di giochi dei più comuni casinò online. Insieme alle slot e al blackjack è uno dei punti di riferimento di tutte le piattaforme sicure e legali, per la sua capacità di proporre momenti di svago caratterizzati dall’atavica suspense della pallina che gira, in attesa di posarsi su uno dei numeri della ruota. Tra le forme di roulette più comuni (italiana, europea, americana), trova spazio anche la Mini Roulette, variante disponibile sin dal 2006, periodo in cui iniziava a svilupparsi il gioco online.

Le regole, in piattaforme di riferimento come casino.betfair.it/, perseguono gli stessi meccanismi della roulette tradizionale, con un insieme di possibili puntate da effettuare prima di ogni manche, nel tentativo di individuare la casella su cui andrà a cadere la pallina. La differenza sostanziale risiede nella composizione del gioco, nel quale i consueti 37 o 38 numeri si riducono a 13, ovvero le cifre da 1 a 12 più lo 0. Se ne deduce che giocando alla Mini Roulette, variabile interessante tra le diverse tipologie di roulette online, si alzano statisticamente le probabilità di successo, dato il minor numero di numeri tra cui districarsi. Ciò comporta d’altro canto pagamenti di entità minore, con un payout massimo che da 35:1 si attesta a 11:1. Va inoltre sottolineato il fatto che qualora la pallina cada sul numero 0, se si è scommesso su altre cifre si riceve solitamente un rimborso sulla puntata pari al 50%.

Scommesse interne ed esterne

Nonostante l’esiguità dei numeri coinvolti, anche la Mini Roulette offre diverse opzioni di scommessa interna o esterna (pari o dispari, rosso o nero, gruppi di due, quattro o sei numeri, colonne), regalando dunque al giocatore ampie possibilità di scelta a seconda delle percentuali di rischio con cui si vuole misurare, e con pagamenti differenziati in relazione alla complessità della puntata.

La Mini Roulette si propone quindi come titolo adatto a neofiti o principianti, così come risulta consigliabile per chi preferisce approcciare il gioco lasciandosi maggiori margini di riuscita. La percentuale di ritorno al giocatore è nell’ordine del 96.15%, i limiti minimi e massimi di puntata possono cambiare a seconda del casinò, e nelle piattaforme più complete non manca una versione demo, sempre utile per sperimentare le dinamiche di gioco in modalità prova senza la messa in palio di soldi reali.

L’approccio alla Mini Roulette può dunque essere compiuto con una certa tranquillità di fondo, derivata dalle più alte possibilità di vincita, pur in vista di importi limitati. L’essenziale è mantenere in ogni caso comportamenti di gioco controllati e responsabili, affinché ogni sessione sappia tramutarsi in un momento di semplice divertimento, senza affanni e pressioni psicologiche.