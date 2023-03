Il Bonus Affitto 2023 è un’iniziativa del governo italiano per aiutare le famiglie a pagare l’affitto. Il bonus prevede un tetto massimo di 2.000 euro all’anno.

Come richiedere il bonus affitto 2023 (Foto@Pixabay)

Questo significa che se il 20% delle spese di affitto di un anno corrisponde a una cifra superiore a 2.000 euro, non verranno tutte coperte.

Il bonus affitti 2023 rientra nel cosiddetto piano Rinascita Urbana che entrerà in vigore dal 2023 per migliorare la qualità dell’abitare tramite anche sostegni alle famiglie in affitto. Tuttavia, non è stata comunicata una data precisa di entrata in vigore del bonus affitti.

Per ottenere il bonus affitto giovani, è necessario avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti) e avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. La domanda va fatta mandando una comunicazione specifica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2023.

Per fare domanda per il bonus affitto giovani, devi mandare una comunicazione specifica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2023. Questa richiesta deve avvenire in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sì, ci sono altre forme di aiuto per le famiglie che pagano l’affitto. Una di queste è il Fondo per Morosità Incolpevole, istituito al Ministero delle Infrastrutture e gestito dalle singole Regioni, che prevede l’erogazione di contributi per inquilini che a causa di riduzione o perdita del lavoro non riescono più a sostenere regolarmente il pagamento del canone di affitto mensile.

Inoltre, esiste anche il bonus affitto, un contributo riconosciuto dallo Stato alle famiglie in difficoltà economica e che viene calcolato direttamente dal proprio Comune di residenza.