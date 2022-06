Perchè si soffre di ansia al mattino e come evitarla

L’ansia è una sensazione naturale che tutti provano, e questa sensazione può aumentare al mattino per alcuni a causa di alcune abitudini o problemi sbagliati di cui soffre la persona.

Le abitudini, o i problemi in realtà sbagliati, influiscono notevolmente sulla capacità della persona di continuare le attività quotidiane che gli vengono richieste.

I consulenti per la salute mentale affermano che non esiste una malattia o un disturbo mentale noto, ma l’ansia in generale è un disturbo psicologico e svegliarsi con sentimenti di ansia e tensione indica che una persona soffre di ansia in generale.

Tale problema può aumentare al mattino non appena ci si sveglia e di conseguenza inizia un nuovo giorno ed i fattori possono essere diversi.

Una persona ha una depressione che la fa astenere dalla partecipazione sociale e impegnarsi nel lavoro e nello studio, quindi la mattina rappresenta per questa persona una minaccia perché deve affrontare la giornata.

Essere esposti a una situazioni difficili e provare sentimenti di tristezza prima di andare a dormire, che possono causare sentimenti di ansia involontariamente al mattino.

Alcune persone sono più attive la sera e la loro capacità di lavorare aumenta la sera, il che le fa sentire ansiose e stressate per dover scendere e lavorare al mattino.

Una persona che soffre di fobia sociale ha difficoltà al mattino e i suoi sentimenti di ansia aumentano al mattino.

I nuovi passi che alcune persone intraprendono nella vita, come avere una nuova opportunità di lavoro, possono aumentare l’ansia mattutina per alcune persone.

Secondo la scienza, le ghiandole surrenali secernono “l’ormone dello stress“. I ricercatori hanno studiato la risposta al risveglio del cortisolo e hanno scoperto che quest’ultimo è più alto nelle prime ore del risveglio per le persone con un livello maggiore di stress nella loro vita, questo aiuta a spiegare perché l’ansia aumenta al mattino.