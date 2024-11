L’Inquinamento delle Fabbriche Può Far Nevicare: La Scoperta Incredibile delle Immagini Satellitari

Le colonne di inquinamento delle grandi fabbriche non solo danneggiano l’ambiente, ma in alcune condizioni specifiche possono persino innescare nevicate. Un recente studio basato su immagini satellitari ha rivelato che le emissioni industriali possono causare nevicate sottovento e lasciare ampie aperture nelle nuvole. Questa scoperta dimostra quanto profondamente l’inquinamento industriale possa influenzare il clima locale.

Le Immagini Satellitari e il Fenomeno delle Nevi Artificiali

Grazie a immagini satellitari dettagliate, i ricercatori hanno osservato che le emissioni di particelle inquinanti, come la fuliggine e altri aerosol, possono modificare la struttura delle nuvole. Velle Toll, dell’Università di Tartu in Estonia, e il suo team hanno analizzato migliaia di immagini del Nord America e dell’Eurasia, individuando 67 località in cui l’inquinamento industriale ha innescato questo effetto. Le emissioni delle fabbriche possono far condensare il vapore acqueo, creando cristalli di ghiaccio che si trasformano in fiocchi di neve. In alcuni casi estremi, fino a 15 millimetri di neve si sono accumulati su aree di oltre 2.200 chilometri quadrati (850 miglia quadrate).

Come L’Inquinamento Causa Nevicate

Il processo alla base di questo fenomeno è semplice ma affascinante. Le particelle inquinanti fungono da nuclei di congelamento per le gocce d’acqua super raffreddate presenti nelle nuvole. Queste gocce, che possono rimanere liquide anche a temperature estremamente basse (fino a -40 °C o -40 °F), si trasformano in cristalli di ghiaccio quando incontrano gli aerosol. I cristalli di ghiaccio crescono e cadono sotto forma di neve, lasciando meno acqua disponibile per mantenere le nuvole dense e compatte. “Se l’acqua esce dalle nuvole sotto forma di neve, finiamo con meno copertura nuvolosa”, spiega Toll.

Le Fonti di Inquinamento: Fabbriche e Centrali Nucleari

Le 67 fonti di inquinamento individuate includono principalmente raffinerie di petrolio e industrie che producono metalli, cemento o fertilizzanti. Tuttavia, un dato sorprendente emerso dallo studio è che anche vicino a quattro centrali nucleari, che non emettono aerosol, è stato osservato un effetto simile. Gli scienziati ipotizzano che l’aria calda rilasciata dalle centrali potrebbe sollevare particelle di inquinamento da altre aree, anche se questa teoria non è ancora stata confermata.

Potenziale Uso del Fenomeno per Indurre Nevicate

In teoria, l’effetto degli aerosol potrebbe essere sfruttato per provocare nevicate in modo controllato, ma solo in presenza di specifiche condizioni atmosferiche, come la presenza di nuvole con goccioline d’acqua super raffreddate. Tuttavia, Toll avverte che l’applicazione pratica di questa scoperta è limitata e richiederebbe ulteriori ricerche per comprendere appieno le implicazioni e i potenziali rischi.

Questa ricerca, che offre nuove prospettive sulle interazioni tra inquinamento e fenomeni atmosferici, rappresenta un importante passo avanti nella comprensione di come l’attività industriale possa influenzare il clima locale e globale.