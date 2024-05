Macchie scure sul viso: cosa sono e come trattarle

Il nostro incarnato può apparire irregolare, a causa della comparsa delle discromie cutanee e delle macchie scure. Si tratta di piccole chiazze, dovute dall’eccesso di melanina, che rendono la pelle poco omogenea.

Per minimizzarne l’aspetto, possiamo includere nella nostra skincare routine un siero per trattare le macchie scure sul viso.

Vediamo di cosa si tratta.

Quali sono le cause delle macchie scure sul viso?

Le macchie scure sulla pelle, note anche come iperpigmentazione, sono un problema comune che colpisce persone di tutte le età. Possono presentarsi sul viso, sulle mani, sul décolleté e su altre zone del corpo esposte al sole.

Le macchie scure sono causate da un’eccessiva produzione di melanina, il pigmento che dona alla pelle il suo colore. Questo può avvenire per diversi motivi, tra cui:

Eccessiva esposizione al sole: i raggi UV stimolano la produzione di melanina e un’esposizione eccessiva può portare alla formazione di macchie scure;

i raggi UV stimolano la produzione di melanina e un’esposizione eccessiva può portare alla formazione di macchie scure; Invecchiamento cutaneo: con l’età, la produzione di melanina diventa meno uniforme, causando la comparsa delle macchie;

con l’età, la produzione di melanina diventa meno uniforme, causando la comparsa delle macchie; Fattori ormonali: le variazioni ormonali, come quelle che si verificano durante la gravidanza o la menopausa, possono influenzare la produzione di melanina;

le variazioni ormonali, come quelle che si verificano durante la gravidanza o la menopausa, possono influenzare la produzione di melanina; Predisposizione genetica;

Stress.

Come prevenire e trattare le macchie scure sul viso

La prevenzione è la chiave per combattere le macchie scure. Innanzitutto, è importante proteggere la pelle dai raggi UV. Per farlo, applichiamo un fattore solare ad ampio spettro (ad esempio con SPF 30 o superiore, a seconda della nostra carnagione).

Inoltre, è importante seguire uno stile di vita salutare, con un’alimentazione equilibrata: includiamo, nella nostra dieta, molta frutta e verdura, alimenti ricchi di antiossidanti che aiutano a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi.

Eliminiamo dalla nostra vita tutti i vizi pericolosi per la salute, come il fumo e l’alcol e cerchiamo di allontanare tutte le potenziali situazioni di stress.

Per poter minimizzare l’aspetto delle macchie scure sulla pelle, possiamo optare per uno scrub viso, da fare circa due volte alla settimana. Andando ad esfoliare la pelle, elimineremo le cellule morte e tutte le impurità, che impediscono il corretto processo di rinnovamento cellulare.

Perché utilizzare un siero illuminante contro le macchie scure del viso?

Per trattare al meglio le macchie e le discromie cutanee, possiamo includere nella nostra routine di bellezza un siero illuminante. Il siero è un prodotto essenziale per la bellezza della nostra pelle, perché è ricco di attivi che penetrano rapidamente negli strati più profondi della pelle, grazie alla texture viscosa.

Un siero viso illuminante va ad uniformare l’incarnato, grazie alla presenza di ingredienti specifici, all’interno della sua formula. Alcuni di questi ingredienti hanno una funzione schiarente e leggermente esfoliante, come la Niacinamide, l’Acido Citrico e l’Acido Glicolico.

Un esempio è Liftactiv B3 Dark Spot Serum, il siero illuminante di Vichy, che agisce direttamente sulle macchie scure del viso e sulle discromie cutanee. All’interno della sua formula, troviamo, appunto, la Niacinamide e l’Acido Glicolico, per minimizzare l’aspetto delle macchie, oltre all’Acqua Vulcanica di Vichy, che è arricchita con 15 minerali essenziali, che va a rinforzare la barriera cutanea.

Questo siero, non solo schiarisce le macchie scure già presenti sul viso, ma aiuta la pelle anche a prevenire la comparsa di altre discromie.

Per applicarlo al meglio, dobbiamo partire da una pelle perfettamente detersa, libera da ogni impurità. Andiamo, poi, ad applicare qualche goccia di siero (su fronte, zigomi, naso e mento), stendendolo velocemente. Non ci sarà, infatti, bisogno di massaggiare il prodotto, perché la pelle lo assorbirà in pochi secondi.

Questo siero di Vichy può essere incluso sia nella skincare mattutina che in quella serale. Già dalle prime applicazioni, noteremo un incarnato più luminoso e compatto e l’aspetto delle macchie scure sarà ridotto.