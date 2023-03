Quando il cinema diventa a colori, la storia

L’avvento del cinema a colori è stato un evento rivoluzionario nella storia del cinema, che ha cambiato per sempre il modo in cui il pubblico ha visto i film. Il passaggio dal cinema in bianco e nero a quello a colori è stato un processo graduale, che ha richiesto molti anni di ricerca e sviluppo, ma ha portato a una delle trasformazioni più importanti dell’industria cinematografica.

Quando il cinema diventa a colori (Foto@Pixabay)

La tecnologia del cinema a colori ha avuto una lunga e complessa storia, che risale ai primi giorni del cinema stesso. Nel 1895, i fratelli Lumière fecero la loro prima proiezione pubblica a Parigi, utilizzando una macchina da presa che scattava immagini in bianco e nero. Tuttavia, presto ci furono esperimenti per cercare di aggiungere il colore al cinema.

Uno dei primi esperimenti di cinema a colori fu il sistema Kinemacolor, che fu sviluppato dal fotografo inglese George Albert Smith nel 1906. Questo sistema utilizzava una macchina da presa con due lenti, che scattavano due immagini contemporaneamente. Le immagini venivano poi proiettate su uno schermo attraverso due proiettori separati, uno per ogni immagine. Le immagini si sovrapponevano sullo schermo, creando un effetto di colore. Tuttavia, questo sistema aveva molti problemi, tra cui una scarsa qualità dell’immagine e un effetto di flicker fastidioso per gli spettatori.

Negli anni ’20 e ’30, furono sviluppati altri sistemi di cinema a colori, tra cui il Technicolor, che divenne il sistema più popolare e ampiamente utilizzato. Il Technicolor utilizzava un sistema a tre colori, che combinava tre diverse immagini in bianco e nero per creare un’immagine a colori. Questo sistema era molto più avanzato del Kinemacolor, e produceva immagini di alta qualità e vibranti.

Il primo film Technicolor di successo fu “La canzone di Broadway” (1929), che vinse l’Oscar per la miglior fotografia nel 1930. Questo film fu seguito da molti altri successi del cinema a colori, tra cui “Via col vento” (1939), che vinse l’Oscar per la migliore fotografia nel 1940.

Tuttavia, il passaggio completo al cinema a colori richiese ancora molti anni. La maggior parte dei film prodotti negli anni ’30 e ’40 erano ancora in bianco e nero, e solo un numero limitato di film utilizzava il Technicolor. Inoltre, il costo del Technicolor era molto elevato, il che limitava l’utilizzo del sistema a colori.

È stato solo negli anni ’50 e ’60 che il cinema a colori è diventato la norma. Il sistema Eastmancolor, sviluppato dalla Eastman Kodak, divenne il sistema a colori più popolare e conveniente, e fu utilizzato in molti film di successo, tra cui “Ben-Hur” (1959), che vinse 11 premi Oscar nel 1960.

Oggi, il cinema a colori è la norma, e i film in bianco e nero sono considerati un’eccezione. Tuttavia, ci sono ancora alcuni registi che scelgono di girare i loro film in bianco e nero, per motivi artistici o per creare un’atmosfera particolare. Ad esempio, il film “l’artista” (2011), girato in bianco e nero, ha vinto l’Oscar per il miglior film nel 2012.

Nonostante il passaggio al cinema a colori sia stato una trasformazione importante e fondamentale, ci sono ancora alcune persone che preferiscono il cinema in bianco e nero. Per molti, il cinema in bianco e nero ha un fascino nostalgico e un’atmosfera che non si trova nei film a colori. Inoltre, alcuni critici sostengono che il bianco e nero può essere utilizzato in modo più creativo rispetto al colore, in quanto offre una gamma di tonalità più limitata e richiede maggiore inventiva nell’uso delle luci e delle ombre.

In conclusione, il passaggio al cinema a colori è stato un evento significativo nella storia del cinema. Ci sono voluti molti anni di ricerca e sviluppo per sviluppare una tecnologia che permettesse di girare film a colori con una buona qualità dell’immagine, e il passaggio al cinema a colori è stato graduale. Tuttavia, una volta che la tecnologia è stata sviluppata, il cinema a colori ha rapidamente preso piede e oggi è diventato la norma. Nonostante ciò, il fascino del cinema in bianco e nero rimane intatto, e molti registi e critici continuano a trovare modi creativi per utilizzare questa tecnologia, creando film che sono ancora apprezzati e ammirati oggi.