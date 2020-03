Trump non vuole riconoscere la gravità del Coronavirus

Proprio per non riconoscere la gravità di un virus, il cui contagio poteva essere fermato fin da subito con qualche accortezza in più, l’Italia si ritrova ad essere un paese paralizzato, sull’orlo di una crisi sociale, sanitaria ed economica senza precedenti.

Naturalmente l’epidemia non sta risparmiando praticamente nessun paese ed è arrivata anche oltreoceano.

Eppure l’America rischia di replicare gli errori nostrani e la colpa è tutta del suo presidente: Donald Trump infatti si ostina a minimizzare i rischi.

Donald Trump e il problema coronavirus (Foto@Flickr)

“Lo scorso anno 37 mila americani sono morti per la comune influenza. La media è tra i 27.000 e i 70.000 per anno. Nulla viene chiuso, la vita e l’economia vanno avanti. In questo momento ci sono 546 casi confermati di coronavirus, con 22 morti. Pensate a questo!”, ha twittato.

Il messaggio è chiaro: Trump non ha intenzione di bloccare nessuna attività, né di limitare la libertà di movimento dei cittadini americani.

La sua si rivelerà una scelta saggia o scellerata? Lo sapremo molto presto, sperando di non dover aggiungere “purtroppo”.