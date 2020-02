Bergamo, giovane muore per sfuggire ad un posto di blocco

Tutti noi, anche quando abbiamo tutto a posto per quanto riguarda l’auto, proviamo sempre una certa ansia dinanzi ad un posto di blocco delle forze dell’ordine, e certamente non si è particolarmente lucidi quando al contrario si ha eccome qualcosa da nascondere.

Ma la terribile storia che in queste ore arriva dalla bergamasca ci insegna che provare a scappare non è mai la scelta più saggia: un giovane di 27 anni, Matteo Simonetto, è infatti morto in uno schianto in auto dopo una tragica fuga davanti all’alt dei carabinieri.

E’ accaduto a Rogno (Bergamo), dove il veicolo su cui viaggiava la vittima insieme ad altri tre amici, davanti a una pattuglia dell’Arma di Breno, ha fatto dietrofront, innescando un inseguimento ad alta velocità, in cui l’auto dei giovani è finita contro un palo della luce, ribaltandosi.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi e per soccorrere i feriti è intervenuto anche un elicottero che ha portato il più grave di loro, con un trauma cranico, agli Ospedali Civili di Brescia. Gli altri due sono stati portati agli ospedali di Esine e di Lovere: le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini sono affidate alla Polizia stradale e la Procura di Bergamo ha disposto l’autopsia sul corpo dell’unica vittima per capire se avesse consumato alcol.