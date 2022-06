Bevilo a stomaco vuoto ogni mattina, previene l’Alzheimer

Se sei un consumatore di caffè potresti essere sorpreso dai benefici che apporta al nostro organismo una semplice tazza di caffè al giorno, presa a stomaco vuoto.

Bere caffè non è solo un modo gustoso per iniziare la giornata, ma migliora anche la tua salute. Gli studi dimostrano che il caffè ha un ruolo protettivo in molte malattie, dalle malattie cardiache al cancro, dalle malattie del fegato al diabete di tipo 2.

Il caffè, che può provocare disturbi allo stomaco, ipertensione o malattie cardiache se consumato in eccesso, era una bevanda fino a poco tempo fa soggetta a tanti avvertimenti. Tuttavia, studi condotti negli ultimi anni hanno dimostrato che il caffè ha benefici che non possono essere sottovalutati se consumato in quantità moderate.

Bere una semplice tazza di caffè ti dà accesso a preziosi composti che riducono l’infiammazione e proteggono da molte malattie mentre combattono i radicali liberi.

Il caffè è molto ricco di caffeina. Gli studi dimostrano che l’assunzione moderata di caffeina aumenterà il livello di energia e aumenterà il tasso metabolico. Aumenta anche il rilascio dell’ormone adrenalina, che è responsabile del rilascio di energia nel cervello.

Il dottor Daniel Boyer, ricercatore del Farr Institute, conferma che il caffè aumenta anche la produzione di dopamina, la sostanza chimica che ci fa sentire bene.

Inoltre sottolinea anche che la caffeina renderà più facile per le persone mantenere un peso sano. “Tratta anche le cause dei problemi cardiaci, come il sovrappeso, supportando la salute dell’intestino e prevenendo l’accumulo di grasso, che è legato alla perdita di peso“, spiega.

Una revisione dell’inizio del 2019 ha anche rivelato che il consumo di elevate quantità di caffè è linearmente correlato all’avere bassi livelli di grassi.

Il caffè previene il morbo di alzheimer

Il morbo di Alzheimer è una malattia progressiva che colpisce il cervello, causando perdita di memoria e disturbi del pensiero. È possibile rallentare la progressione della malattia per la quale non esiste ancora una cura.

In uno studio su larga scala condotto nel 2016 su oltre 29.000 persone, è stato stabilito che le persone che consumavano più caffè avevano un rischio inferiore di sviluppare il morbo di Alzheimer.

Il morbo di Parkinson è un disturbo neurologico e progredisce causando problemi come il movimento e l’equilibrio. Come per l’Alzheimer, non esiste una cura, ma esistono trattamenti che possono rallentare la progressione.

Uno studio del 2020 ha rilevato che il consumo regolare di caffè riduce significativamente il rischio di sviluppare il morbo di Parkinson.

Inoltre uno studio del 2018 ha suggerito che le persone che consumano da 3 a 5 tazze di caffè al giorno hanno un rischio inferiore del 15% di sviluppare malattie cardiache. I risultati di uno studio del 2021, a cui hanno partecipato più di 21.000 persone, supportano questa idea.

Di conseguenza, è stato stabilito che bere caffè riduce il rischio di sviluppare importanti malattie cardiache come l’insufficienza cardiaca.