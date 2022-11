Elon Musk riattiva il profilo Twitter di Donald Trump

Il nuovo proprietario di Twitter Elon Musk, ha deciso di ripristinare l’account Twitter dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La decisione di Musk arriva dopo un sondaggio lanciato sulla piattaforma.

Musk, che il mese scorso ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, aveva chiesto agli utenti della piattaforma se ripristinare l’account dell’ex inquilino della Casa Bianca.

Un totale del 51,8% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio ha espresso supporto per il ripristino dell’account.

“La gente ha deciso“, ha scritto in seguito Elon Musk.

L’account Twitter di Trump è stato sospeso dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Al sondaggio hanno partecipato più di 15 milioni di utenti della piattaforma.

Trump, che non ha ancora condiviso messaggi su Twitter da quando il suo account è stato ripristinato, martedì scorso ha annunciato la sua candidatura per le elezioni presidenziali statunitensi del 2024.

Da quando ha sospeso il suo account Twitter, Trump ha lanciato il suo social network, Truth Social, in cui detiene una partecipazione finanziaria.

“Amo Elon, ma mi attengo a Truth“, ha detto l’ex presidente in un’intervista a Fox News dopo che Musk ha acquisito Twitter.

Da quando ha acquistato l’azienda, Musk ha apportato molti cambiamenti, ridimensionando e sviluppando nuovi prodotti.

Il miliardario ha dichiarato a maggio che avrebbe annullato la sospensione dell’account Twitter di Trump.

Alla fine dello scorso ottobre, Musk ha indicato che Twitter formerà un consiglio di moderazione dei contenuti per gestire le principali decisioni sui contenuti sulla piattaforma e che non prenderà decisioni in merito al ripristino degli account “prima che questo consiglio si riunisca“.

Da allora non è stato formato alcun consiglio. Venerdì scorso, Musk ha twittato che stava permettendo ad alcune persone i cui account Twitter erano stati sospesi, tra cui la comica Kathy Griffin e l’autore e psicologo Jordan Peterson, di tornare sulla piattaforma.