Redmi Note 12 in pochi giorni migliaia di vendite

I nuovi dispositivi Redmi Note 12 hanno debuttato la scorsa settimana e già sono un successo.

La serie, composta da un totale di quattro smartphone, è già disponibile in Cina e, secondo il produttore, nei primissimi giorni sono state vendute centinaia di migliaia di copie.

Redmi ha colto l’occasione sotto forma di post per confermare di aver venduto 350.000 dispositivi Redmi Note 12, risultato della prima vendita flash di smartphone.

Questa volta, il marchio non ha annunciato esattamente quali modelli hanno prodotto questi numeri di vendita davvero lodevoli, ma i 350.000 cellulari venduti includono dispositivi Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ e Redmi Note 12 Explorer Edition.

Gli appassionati di telefoni cellulari dall’ottimo rapporto qualità-prezzo troveranno caratteristiche interessanti in ogni dispositivo. Il modello base è diventato un’offerta di fascia media economica che offre agli utenti un display e una batteria di dimensioni considerevoli.

Il Redmi Note 12 Pro può essere allettante grazie al chipset Dimensity 1080 all’interno e dalla fotocamera da 50 megapixel sul retro, mentre l’edizione Pro+ merita chiaramente di essere presa in considerazione a causa della fotocamera da 200 megapixel.

L’Explorer Edition ha praticamente tutto ciò che fa il modello Pro+, ma oltre al modulo della fotocamera principale da 200 megapixel, fornisce anche una ricarica rapida da 210 watt.

Ovviamente è ancora presto per parlarne a pochi giorni dall’ingresso dei dispositivi in ​​Cina, ma siamo sempre più entusiasti che i membri della serie Redmi Note 12 appaiano anche in Europa. Con un buon prezzo, i telefoni cellulari saranno venduti anche qui.

fonte@GSM ARENA