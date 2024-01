Dr-Export aiuta a finanziare l’export delle PMI 

Un potente motore di sviluppo dell’economia italiana e delle imprese: l’export continua a far registrare numeri importanti. Lo scorso anno le esportazioni complessive erano aumentate del 20%, mentre per il 2023 Sace ha ipotizzato una crescita del 6,8%; le stime restano positive anche per i prossimi anni, con una previsione del +4,6% per il 2024 e del +3,8% per il biennio successivo. Questi numeri dimostrano che sono ancora tante le imprese italiane che desiderano crescere all’estero, e che le opportunità non mancano. Per farlo è però necessario individuare le giuste destinazioni, riuscire a intercettare i segnali dei mercati, nonché ovviamente prepararsi in modo giusto ad affrontare il percorso di internazionalizzazione. Percorso che, da certi punti di vista, potrebbe sembrare labirintico.

Le difficoltà iniziano per esempio dalla ricerca dei finanziamenti più idonei da sfruttare per proporsi in modo efficace all’estero. In questa prospettiva risulta prezioso il supporto di Dr-Export, un pool di commercialisti e di professionisti specializzati proprio nel reperimento dei fondi per l’export, nonché nel contatto con i clienti esteri. Va sottolineato che gli esperti di Dr-Export non si limitano a individuare il bando più efficace per l’azienda che vuole avviare una nuova strategia di export: il suo team gestisce anche lo step immediatamente successivo, ovvero la richiesta di partecipazione, a partire dalla preparazione della documentazione richiesta.

Pianifica l’internazionalizzazione della tua impresa

Grazie all’esperienza ultraventennale dei professionisti e dei commercialisti che compongono il gruppo, Dr.Export è l’alleato più efficace per studiare e pianificare la richiesta di finanza agevolata per poter finanziare il tuo progetto di internazionalizzazione ed ottenere l’individuazione del bando migliore per la tua azienda.

Tra gli strumenti più importanti da tenere in considerazione ci sono i nuovi strumenti di finanza agevolata SIMEST: si parla nello specifico di finanziamenti agevolati che sostengono gli investimenti delle imprese in digitalizzazione e in sostenibilità, puntando a una maggiore competitività sui mercati esteri. Come spiegato dai professionisti di Dr-Export, grazie a questi finanziamenti è possibile approcciare i mercati esteri in modo più facile e conveniente, grazie a degli aiuti per lo sviluppo di e-commerce, per l’inserimento in mercati esteri, per l’assunzione di Temporary Manager, per partecipare a delle fiere internazionali, per sostenere le spese relative a consulenze e certificazioni, per finanziare la propria transizione ecologica e digitale.

Non va dimenticato inoltre che i finanziamenti agevolati SIMEST risultano particolarmente vantaggiosi per le PMI innovative, giovanili, femminili, con sede operativa nel Meridione oppure con requisiti di sostenibilità: in questi casi, infatti, è possibile accedere a una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10%. E ancora, Dr-Export sottolinea la presenza di condizioni specialmente convenienti per le imprese che guardano ai mercati dei Balcani Occidentali.

Accedi ai mercati esteri con Dr-Export

I mercati esteri rappresentano opportunità preziose per le PMI italiane: ancor prima di avviare le esportazioni, ancora prima di avviare la ricerca di clienti è però necessario dotarsi degli strumenti e delle strategie giuste per l’export, sfruttando i contributi presenti per le imprese. Che come visto esistono: con un partner come Dr-Export sarà facile selezionare i più efficaci e presentare tutta la documentazione necessaria per ottenere i fondi individuati.