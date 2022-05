Estate e vacanze, le mete top del Mediterraneo

Le vacanze estive sono sempre più vicine e, come ogni anno, saranno centinaia di migliaia gli italiani che si concederanno un viaggio fuori dai confini nazionali. Le località balneari, le isole e le città d’arte del Bel Paese restano, come sempre, le mete preferite dei vacanzieri non solo nostrani ma anche di tutto il mondo.

Eppure, una larga fetta di quanti potranno permettersi un periodo di soggiorno, più o meno lungo, nei mesi estivi sceglieranno di andare altrove. Gli altri paesi europei e, più precisamente, tutti quelli che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo sono in testa alla classifica delle destinazioni “extra nazionali” preferite dagli italiani.

Il nostro viaggio intorno alle mete top del Mediterraneo partirà proprio da questi luoghi. Tra le località di vacanza più gettonate durante tutti i dodici mesi dell’anno, l’Egitto è riuscito negli anni a mantenere il suo appeal unico.

Il mito di Cleopatra, dei Faraoni e delle grandi dinastie che sono nate sulle rive del fiume Nilo sono arrivati intatti fino a noi, viaggiando nei secoli (anzi, nei millenni). La storia dell’Egitto ha affascinato e continua ad affascinare milioni di persone in tutto il mondo. Non è un caso che dalle produzioni cinematografiche ai giochi online, piramidi e mummie hanno da sempre ispirato molti prodotti del settore dell’intrattenimento, come le slot offerte su PokerStars Casino, tra i siti di casinò online più cliccati.

Il Cairo, Alessandria, Luxor, la Valle dei Re e ancora ‎Marsa Alam, ‎Sharm el Sheikh e ‎Hurghada sono solo i nomi di alcune località e attrattive di un posto meraviglioso e unico nel suo genere come l’Egitto, la culla di quella che un tempo è stata la moderna civiltà. Storia, mito e leggenda si possono trovare anche in Grecia, paese che ogni anno ospita più di 30 milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo. E non è difficile capire il perché di questo successo senza tempo. Luogo di vacanza simbolo, la Grecia ha saputo costruirsi negli anni il suo zoccolo duro di vacanzieri che arrivano in questa parte di Mediterraneo per ammirare le spiagge dorate e i paesaggi da sogno. Oltre alla sua capitale Atene e all’Acropoli, i tramonti delle isole del Mar Egeo hanno lasciato il segno nei cuori di tutte le persone che qui hanno deciso di trascorrere le meritate vacanze.

Risalendo verso Ovest, il nostro viaggio nelle bellezze del Mar Mediterraneo si ferma sulla penisola balcanica che si affaccia sull’Adriatico per arrivare in Montenegro, una delle mete di vacanze in Europa che negli ultimi anni ha registrato un vero e proprio boom di visitatori. Grazie al fatto di essere un posto ancora lontano dalle principali rotte turistiche, le persone arrivano in Montenegro alla ricerca della natura incontaminata dei suoi paesaggi e per sfuggire alla folla delle località più battute. Tra le attrattive più suggestive di questo paese non possiamo non citare la spiaggia sabbiosa di Jaz, a nord di Budva (probabilmente la più lunga del Montenegro), luogo che ogni estate ospita concerti e rassegne musicali di ogni genere.

Ai primi posti della classifica delle località più sicure al mondo dove viaggiare vi è la Slovenia, paese che confina con l’Italia e che è incuneato tra le Alpi e l’Adriatico. Anche se è la stagione invernale il periodo dell’anno dove è possibile incrociare più turisti (che qui arrivano per le piste da sci, terme e benessere ma non solo), la Slovenia si lascia apprezzare nei mesi più caldi per le sue temperature sempre miti e gradevoli.

Chiudiamo il nostro tour nel Mediterraneo nelle isole Baleari, in Spagna. Ibiza, Palma di Maiorca e Formentera sono destinazioni turistiche assai popolari, non solo tra i giovani che affollano queste località dalla primavera all’autunno inoltrato. Le spiagge dorate delle isole di questo arcipelago rappresentano un vero e proprio must per tantissime persone che si mettono in viaggio alla volta delle Baleari per godersi un mare ancora incontaminato e il calore unico che solo le isole del Mediterraneo sanno dare.